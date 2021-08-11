Лобовое столкновение двух иномарок произошло под Барнаулом

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Лесном тракте перед посёлком Борзовая Заимка. ДТП с двумя иномарками случилось неподалёку от железнодорожного переезда, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
После столкновения оба авто развернулись и заблокировали дорогу. На месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Предположительно, есть пострадавшие.
Очевидцы отмечают, что движение серьёзно затруднено, а на участке дороги образовалась пробка. По возможности следует избегать этого направления и искать пути объезда.
Информация об аварии и состоянии пострадавших уточняется.
Комментарии
Обгонявшего лишить прав пожизненно!
Там всегда вижу серьезные нарушения.
Быдла с помытыми пивом мозгами с каждым днем все больше. Жаль не винных.
Борзовка не город?
Город, Центральный район, но поселок.
9-51, вы чего такой грубый с утра пораньше?
Как можно в здравом уме выезжать на встречную полосу движения. И это ежедневно по всей стране.
Как можно в здравом уме выезжать на встречную полосу движения?
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да, это как в фильме Брат-2 рассуждал таксист "красный стой, зеленый - иди", когда тетку, переходящую на зеленый ругал