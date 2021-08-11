Лобовое столкновение двух иномарок произошло под Барнаулом

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Лесном тракте перед посёлком Борзовая Заимка. ДТП с двумя иномарками случилось неподалёку от железнодорожного переезда, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

После столкновения оба авто развернулись и заблокировали дорогу. На месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Предположительно, есть пострадавшие.

Очевидцы отмечают, что движение серьёзно затруднено, а на участке дороги образовалась пробка. По возможности следует избегать этого направления и искать пути объезда.

Информация об аварии и состоянии пострадавших уточняется.