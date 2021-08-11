11 августа военные на два часа перекроют движение по Чуйскому тракту в Алтайском крае. С 11:00 до 13:00 на участке автодороги Б. Ключи – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский будет ограничено движение для всех видов транспорта.

В Госавтоинспекции Алтайского края призывают водителей с пониманием отнестись к ситуации и по возможности заранее спланировать свой маршрут.

Напомним, что утром в понедельник, 9 августа, военные перекрывали движение для всех видов транспорта на участке автодороги н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт". Тогда ограничения действовали с 05:00 до 08:30.