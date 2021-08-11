Алтайский министр рассказал о хакерских атаках на сайт правительства края

Сайты органов исполнительной власти Алтайского края на протяжении 2021 года постоянно сталкиваются с хакерскими атаками из-за рубежа. Об этом в рамках онлайн-конференции заявил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

По его словам, количество атак, фиксируемых специальными программно-аппаратными средствами, находится на уровне 2020 года. География компьютерных атак обширна. При этом основная часть вредоносной активности происходит из зарубежных стран.

Евгений Зрюмов добавил, что для борьбы с "вредителями" алтайские специалисты в области IT-технологий обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Для обеспечения безопасности сайта правительства края закупили новое программно-аппаратное обеспечение серверного и коммутационного оборудования, персональные компьютеры, оргтехнику. Также власти используют только отечественное программное обеспечение, российские антивирусные программы.

Отметим, что на протяжении последних нескольких лет количество атак хакеров на сайты органов власти Алтайского края заметно выросло. Только в Алтайском крае число киберпреступлений в 2019 году увеличилось на 60% по сравнению с 2018-м. При этом раскрываемость таких правонарушений крайне низкая – около 20%.