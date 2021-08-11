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Новости

Алтайский министр рассказал о хакерских атаках на сайт правительства края

, ИА "Амител"
По словам Евгения Зрюмова, для борьбы с атаками закупили новое оборудование
Фото: кадр из фильма 'Хакеры'

Фото: кадр из фильма "Хакеры"

Сайты органов исполнительной власти Алтайского края на протяжении 2021 года постоянно сталкиваются с хакерскими атаками из-за рубежа. Об этом в рамках онлайн-конференции заявил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

По его словам, количество атак, фиксируемых специальными программно-аппаратными средствами, находится на уровне 2020 года. География компьютерных атак обширна. При этом основная часть вредоносной активности происходит из зарубежных стран.

Евгений Зрюмов добавил, что для борьбы с "вредителями" алтайские специалисты в области IT-технологий обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Для обеспечения безопасности сайта правительства края закупили новое программно-аппаратное обеспечение серверного и коммутационного оборудования, персональные компьютеры, оргтехнику. Также власти используют только отечественное программное обеспечение, российские антивирусные программы.

Отметим, что на протяжении последних нескольких лет количество атак хакеров на сайты органов власти Алтайского края заметно выросло. Только в Алтайском крае число киберпреступлений в 2019 году увеличилось на 60% по сравнению с 2018-м. При этом раскрываемость таких правонарушений крайне низкая – около 20%. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.08.2021 15:44
гость

Когда у нас рег оператор работать будет. Даже не знают что такое расчетный счет, платите им говорят по лицевому счету, деньги прийдут. А договор заключить - приедьте в офис. А деньги не зачислили на лицевой счет - приедьте в офис. Сколько ездить то можно , это вроде их работа, почему ее на сельское население перекладывают !!! Коммерческая структура ,а хамства как в паспортном столе - у меня обед......

11.08.2021 16:07
- гость -

Сайты органов исполнительной власти Алтайского края - атаки из-за рубежа? Смешно! Пусть лучше прокуратура эти самые закупки оборудования проверит на взятки и откаты.

11.08.2021 16:15
Вогнутый Дядька

Интересно, какая информация на этих сайтах является полезной и вообще нужной?

11.08.2021 17:11
- гость -

Закупки важно.

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