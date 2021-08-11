Алтайский министр рассказал о хакерских атаках на сайт правительства края

Сайты органов исполнительной власти Алтайского края на протяжении 2021 года постоянно сталкиваются с хакерскими атаками из-за рубежа. Об этом в рамках онлайн-конференции заявил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.
По его словам, количество атак, фиксируемых специальными программно-аппаратными средствами, находится на уровне 2020 года. География компьютерных атак обширна. При этом основная часть вредоносной активности происходит из зарубежных стран.
Евгений Зрюмов добавил, что для борьбы с "вредителями" алтайские специалисты в области IT-технологий обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Для обеспечения безопасности сайта правительства края закупили новое программно-аппаратное обеспечение серверного и коммутационного оборудования, персональные компьютеры, оргтехнику. Также власти используют только отечественное программное обеспечение, российские антивирусные программы.
Отметим, что на протяжении последних нескольких лет количество атак хакеров на сайты органов власти Алтайского края заметно выросло. Только в Алтайском крае число киберпреступлений в 2019 году увеличилось на 60% по сравнению с 2018-м. При этом раскрываемость таких правонарушений крайне низкая – около 20%.
Комментарии
Когда у нас рег оператор работать будет. Даже не знают что такое расчетный счет, платите им говорят по лицевому счету, деньги прийдут. А договор заключить - приедьте в офис. А деньги не зачислили на лицевой счет - приедьте в офис. Сколько ездить то можно , это вроде их работа, почему ее на сельское население перекладывают !!! Коммерческая структура ,а хамства как в паспортном столе - у меня обед......
Сайты органов исполнительной власти Алтайского края - атаки из-за рубежа? Смешно! Пусть лучше прокуратура эти самые закупки оборудования проверит на взятки и откаты.
Интересно, какая информация на этих сайтах является полезной и вообще нужной?
Закупки важно.