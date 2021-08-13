В ПФР рассказали, как наследники могут получить пенсионные накопления

Право на выплату накопительной пенсии имеют наследники, если человек умер до того, как выплата была назначена, пишет "Российская газета" со ссылкой на отделение ПФР России по Курской области. Сейчас пенсионные накопления имеют все россияне, которые родились после 1967 года, а также мужчины 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения и моложе. Участвуют и те, кто уплачивают добровольные взносы самостоятельно.

"Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам в случае, если гражданин умер до назначения ему накопительной пенсии либо до получения единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Исключение составляют случаи, когда накопления сформированы в рамках программы государственного софинансирования накопительных пенсий. Такие средства выплачиваются независимо от факта назначения пенсии", – пояснили в ПФР.

Если человек писал заявление о распределении средств пенсионных накоплений, то в нём должны быть указаны правопреемники. Кстати, это могут быть не обязательно члены семьи. Если заявления нет, то на выплаты могут претендовать ближайшие родственники – супруги, дети, родители. В случае если таких родных у умершего не было, заявить право на выплату могут преемники второй очереди: братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки.

Заявление на выплату нужно подать в течение полугода со дня смерти застрахованного лица. Сделать это можно в ПФР или в негосударственном пенсионном фонде.