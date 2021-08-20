В Барнауле байкер без прав сбил женщину с ребёнком

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова мотоциклист сбил женщину с ребёнком. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД.

"Водитель 2004 г.р., управляя спортинвентарём "Ирбис Трейдинг" (не имея права двигаться по дорогам общего пользования), допустил наезд на двух пешеходов, женщину 1978 г.р. и мальчика 2008 г.р., которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сказано в сообщении.

В результате аварии все трое получили травмы и были госпитализированы в ГБ № 1 для оказания медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.