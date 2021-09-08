Стали известны подробности гибели главы МЧС России Евгения Зиничева

СМИ сообщили подробности гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Информацию о его смерти подтвердили через три часа после сообщения о происшествии.

По информации источников РБК, Зиничев пытался удержать поскользнувшегося члена съёмочной группы. Во время учений велись съёмки для служебного фильма МЧС.

По предварительным данным, оператор упал в воду. Зиничев прыгнул за ним, но разбился о камень.

По данным Life, в диспетчерскую одной из больниц Норильска поступило сообщение о том, что врачам необходимо подготовить аппарат ИВЛ, реанимобиль и кровь. Зиничев и оператор погибли, не добравшись до больницы.