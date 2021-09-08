Стали известны подробности гибели главы МЧС России Евгения Зиничева

СМИ сообщили подробности гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Информацию о его смерти подтвердили через три часа после сообщения о происшествии.
По информации источников РБК, Зиничев пытался удержать поскользнувшегося члена съёмочной группы. Во время учений велись съёмки для служебного фильма МЧС.
По предварительным данным, оператор упал в воду. Зиничев прыгнул за ним, но разбился о камень.
По данным Life, в диспетчерскую одной из больниц Норильска поступило сообщение о том, что врачам необходимо подготовить аппарат ИВЛ, реанимобиль и кровь. Зиничев и оператор погибли, не добравшись до больницы.
Комментарии
В МЧС, армии, космосе, производстве нужны профессионалы, а не чьи то друзья.
17:38, промолчал был бы умнее, сер очевидность.
Полнейший непрофессионализм
И это у главного..
Нужны профессионалы, которые прыгнут. Зимнюю Вишню профи со стажем тушили,про тушение знали все, поэтому никто не погиб. Правда никто никуда сильно и не полез, погибнуть не цель, главное спасти. А бывает прыгают не думая. Потому что не профи, а просто мужики
Понятно, что транзит будет сопровождаться массовым героизмом с полным самопожертвованием.
На кону триллионы и, самое главное, - власть!
Поступок настоящего героя. Погиб "За други своя". Не раздумывая прыгнул спасать человека. Спасал кинематографиста Мельника, автора фильма "Территория".. Светлая память!
Настоящий спасатель. Погиб спасая. Не смотря, что глава. Человек, вероятно, был, как говориться, своём месте!
А что меры безопасности при съемках фильма или на учениях не действуют??? Или чувствуют себя бессмертными?
Печально это все.
И еще - МЧС - это военизированная структура? Почему у них воинские звания?