Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Барнаул 10 сентября. Обновлено

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко с рабочим визитом 10 сентября посетит Барнаул.
UPD 20:00. Визит Михаила Мурашко в Барнаул перенесли на 11 сентября. Об этом amic.ru проинформировал источник в правительстве региона.
Как сообщили в региональном правительстве, глава Минздрава побывает в Алтайской краевой клинической больнице, клиническом лечебно-реабилитационном центре "Территория здоровья", Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.
После этого министр встретится с губернатором Виктором Томенко и поучаствует в награждении медицинских работников.
Отметим, что Алтайский край в этом году уже не впервые посещают высокопоставленные чиновники. В конце августа в регион приезжала глава Ростуризма Зарина Догузова, в мае на открытии II этапа Кубка мира по гребле присутствовал министр спорта Олег Матыцин, а в марте с визитом здесь побывал премьер-министр Михаил Мишустин.
Комментарии
Везет нового ректора в АГМУ.
пусть зайдет в любую поликлинику и в очереди к терапевту постоит часа 3, послушает )) про узких не говорю, их просто нет
дак когда он приедет? У супруги на работе уже весь персонал достали этим очередным клоуном Вовы - каждый день новые приготовления