Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Барнаул 10 сентября. Обновлено

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко с рабочим визитом 10 сентября посетит Барнаул.

UPD 20:00. Визит Михаила Мурашко в Барнаул перенесли на 11 сентября. Об этом amic.ru проинформировал источник в правительстве региона.

Как сообщили в региональном правительстве, глава Минздрава побывает в Алтайской краевой клинической больнице, клиническом лечебно-реабилитационном центре "Территория здоровья", Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.

После этого министр встретится с губернатором Виктором Томенко и поучаствует в награждении медицинских работников.

Отметим, что Алтайский край в этом году уже не впервые посещают высокопоставленные чиновники. В конце августа в регион приезжала глава Ростуризма Зарина Догузова, в мае на открытии II этапа Кубка мира по гребле присутствовал министр спорта Олег Матыцин, а в марте с визитом здесь побывал премьер-министр Михаил Мишустин.