Страны Европы могут открыться для туристов из России уже весной, а вот Китай и Индонезия станут доступны для посещения ещё нескоро. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты.
Руководители турагентств ждут дальнейших открытий границ, хоть пандемия и продолжается, заявил гендиректор сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что в Европейской комиссии по туризму надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года.
"Думаю, что недавно открывшийся для привитых россиян Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум – весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа", – предположил Мкртчян.
Менее позитивный прогноз по странам Юго-Восточной Азии: так, в 2022 году российским туристам, скорее всего, по-прежнему будут недоступны поездки в Китай, Индонезию и Камбоджу.
"Азия без российских туристов потеряла миллионы долларов. В первую очередь это такие страны, как Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея. Только недавно для россиян открылся Вьетнам и тайский Пхукет. Но сейчас туда летает примерно в 10-15 раз меньше туристов, чем до пандемии. Думаю, что до конца марта условия по въезду этими двумя странами будут смягчены", – отметил Мкртчян.
Ранее туроператоры рассказали, путёвки в какие страны могут подешеветь в 2022 году. Цены путёвок в некоторые страны могут снизиться, если возобновятся чартерные рейсы. Среди таких направлений – Кипр или Объединённые Арабские Эмираты.
Комментарии
радость то какая ....тьфу....
12:07
А че это мы плюёмся? Че это нам не понравилось?
Что люди имеют возможность ездить в Европу?
удивительные чудеса, в америке дохнут сотни тысяч , но китайцы с америки самолеты принимали, в россии упала заболеваемость с 30 тыс до 16, китай для нас закрыт.
ну чудеса чудесатые.
а Гейропа неужто Спутник признает??? или откроет туризм на свой шмурдяк для наших оголтелых западенцев???
11.01.2022 12:14
- гость - речь не о возможности, а об отношении к европе в целом. к их нетрадиционным ориентациям и прочему шлаку который оттуда прет к нам. Это ж словно пропрыв канализации. все фикалии в нашурашу
эта пандемия с нами навсегда, людям нужно все равно летать открывайте всё
Мечтать не вредно, туристические агентства заинтересованы в сборе денег, а там как повезёт. Придёт очередной вирус, а следующая буква в алфавите буде ПИ.
Купил путёвочку за полгода погулять по улочкам, попить пивка и вдруг внезапно
В Австрии с сегодняшнего дня нужно носить респираторы и на улице, а во всех магазинах начнут требовать сертификат о вакцинации.
В Швеции перешли на дистантное обучение и ввели ограничения на посещение общественных мест.
Джокович задержан сразу после того, как он выиграл суд в Австралии по поводу восстановления его визы. Ага, нам кто-то будет рассказывать о том, как на Западе уважают свою судебную систему
И это с первой ракеткой мира, у него просто нет прививки, так он переболел ковидом в декабре 21. Что могут сделать с простым туристом???
11.01.2022 13:47
- гость -
Что могут сделать с простым туристом???
Привьют насильно сразу Астрозенекой и Файзером.