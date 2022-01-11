Страны Европы могут открыться для туристов из России уже весной, а вот Китай и Индонезия станут доступны для посещения ещё нескоро. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Руководители турагентств ждут дальнейших открытий границ, хоть пандемия и продолжается, заявил гендиректор сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что в Европейской комиссии по туризму надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года.

"Думаю, что недавно открывшийся для привитых россиян Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум – весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа", – предположил Мкртчян.

Менее позитивный прогноз по странам Юго-Восточной Азии: так, в 2022 году российским туристам, скорее всего, по-прежнему будут недоступны поездки в Китай, Индонезию и Камбоджу.

"Азия без российских туристов потеряла миллионы долларов. В первую очередь это такие страны, как Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея. Только недавно для россиян открылся Вьетнам и тайский Пхукет. Но сейчас туда летает примерно в 10-15 раз меньше туристов, чем до пандемии. Думаю, что до конца марта условия по въезду этими двумя странами будут смягчены", – отметил Мкртчян.

Ранее туроператоры рассказали, путёвки в какие страны могут подешеветь в 2022 году. Цены путёвок в некоторые страны могут снизиться, если возобновятся чартерные рейсы. Среди таких направлений – Кипр или Объединённые Арабские Эмираты.