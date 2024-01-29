Алтайские муниципалитеты получили 24 новых автобуса

Всего власти региона в кредит купили 65 единиц транспорта

29 января 2024, 17:15, ИА Амител

Новые автобусы / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Муниципалитеты Алтайского края получили 24 новых автобуса из 65, купленных за счет специального казначейского кредита, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Новая техника уже поступила в Алейск, Заринск, Славгород, а также в Каменский, Локтевский и Змеиногорский районы.

Глава региона добавил, что в ближайшее время также планируется передать Барнаулу еще 41 большой автобус вместимостью до 100 человек.