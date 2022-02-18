Семь пунктов безопасности. Как правильно перевозить детей в автомобиле

Путешествие с детьми сильно отличается от всех остальных. Для водителя и пассажиров — это повышенная ответственность в дороге. Для того чтобы автомобильная поездка с детьми прошла спокойно и самые главные пассажиры остались довольны путешествием, родителям нужно хорошо подготовиться.

В 2022 году вступили в силу новые ПДД о перевозке детей в автомобиле. Мы пообщались с несколькими жителями региона, которые имеют большой опыт поездок на короткие и дальние расстояния с детьми, и составили свои дополнительные правила для родителей.

Спойлер: некоторые из этих рекомендаций вряд ли попадут в ПДД, но помогут автовладельцу держать ситуацию под контролем.

Не оставляйте ребёнка одного в машине

Во время стоянки законодательно запрещено оставлять ребёнка младше 7 лет одного в машине. За это полагается штраф до 2500 рублей. Было немало случаев, когда дети, находясь без присмотра, умудрялись снять автомобиль с ручника и въехать в кого-то. Не меньше историй о том, как родители в силу разных обстоятельств и вовсе забывали детей в машине на солнцепёке, что нередко приводило к печальным последствиям.

Среди автомобилистов до сих нет единого мнения: оставлять ли ребёнка в машине во время заправки или отстёгивать малыша и вместе идти на кассу. Большинство всё же рекомендуют брать ребёнка с собой или обращаться к заправщику с просьбой оплатить бензин на кассе. Ещё один вариант — выбирать заправки, оборудованные уличным электронным терминалом оплаты. Кроме того, оплатить топливо теперь можно бесконтактным способом в мобильном приложении. Такая услуга, например, уже действует на АЗС сети «Газпромнефть», она позволяет сократить время пребывания на заправке и предотвратить очереди.

Кроме аптечки, в автомобиле должна быть вода

Действующие ПДД обязывают водителей иметь в автомобиле аптечку с набором основных средств первой помощи. Но когда пассажиром становится ребёнок, в салоне всегда должна быть и бутылочка воды. В пробке, на трассе, на заправке — это может случиться где угодно: «Мама-а-а, хочу пи-и-ить!» Сок и даже газировка могут быть отвергнуты с требованием подать воды немедленно. Так что для сохранности нервов лучше иметь под рукой весь ассортимент, а если что-то забыли или выпили, попросите навигатор показать ближайшую заправку. Для малышей наиболее удобной будет бутылочка 0,33 л с колпачком-дозатором. Если вы не успели захватить её из дома, приобрести воду можно на АЗС «Газпромнефть» по пути следования. Кроме того, на заправке можно набрать воду для технических нужд, как рекомендуют автомобилисты. В период оттепели и распутицы она пригодится, если в дороге необходимо протереть от грязи номер, фары или помыть руки.

Позаботьтесь о перекусах в дороге

В автомобильной поездке мало кому удаётся соблюсти режим питания с полноценными горячими приёмами пищи и здоровой едой. Вкусняшки, сытные перекусы — это один из эффективных способов занять ребёнка в машине.

Это необязательно могут быть дорожные снеки и сладости. В линейке придорожных маркетов сейчас есть куда более разнообразный ассортимент: гриль-доги и френч-доги, бургеры и сэндвичи. Маленьким пассажирам наверняка придутся по вкусу блинчики со сгущёнкой, сырники и свежая выпечка. ПП-варианты быстрого перекуса тоже возможны — например, пита «Гурмэ» с бифштексом, листьями салата и овощами и фреш-бургер. А пока родители пьют кофе, ребёнку можно налить стакан молока. На заправках также продают орешки, печенье — ещё один сытный перекус.

Главное пожелание, которое озвучивают все водители: старайтесь не создавать очередь и отгоните машину от колонки, пока готовится ваш хот-дог, ребёнок занят игрушкой, а жена пьёт капучино.

Тишина на заднем сиденье — повод обернуться или посмотреть в зеркало заднего вида

Один из автомобилистов рассказал о случае со своими знакомыми: их ребёнок случайно выронил телефон в открытое окно, пытаясь сделать фотографию. А в Краснодарском крае в прошлом году и вовсе произошла невероятная история: супружеская пара забыла на автозаправочной станции ребёнка. Оказалось, утомлённые дальней дорогой родители не заметили, что маленький сын вышел из машины, пока они заправлялись.

Думая, что малыш мирно спит на заднем сиденье, мама с папой обнаружили пропажу только через два часа (в это время ребёнок уже давно пил чай с сотрудниками АЗС и полицией). Опытные автомобилисты говорят: даже если ребёнок никогда не пытался подёргать ручку двери и не интересовался стеклоподъёмником — это только вопрос времени.

И лучше заранее побеспокоиться о безопасности и заблокировать двери и окна на время дороги. Самое главное, родителей должна насторожить тишина: возможно, ребёнок просто спит, а вдруг готовится шкодить, крошит слоёный пирожок в салоне или его и вовсе там нет?

Перевозя ребёнка на переднем сиденье, следуйте инструкциям по безопасности

На случай, если ребёнок устал ехать на заднем сиденье и его срочно нужно отвлечь, один из автолюбителей предложил свой лайфхак: перенести детское удерживающее устройство на переднее кресло и позволить занять самому главному пассажиру место рядом с водителем.

При этом важно посмотреть в инструкции к вашему автомобилю рекомендации по перевозке детей. Во многих машинах автопроизводитель советует отключать подушку безопасности, если ребёнок едет на переднем сиденье. Дело в том, что в случае аварии выстрел подушки происходит за доли секунды со скоростью 250–350 км/ч, и даже взрослому удар об неё может нанести серьёзные травмы.

В некоторых автомобилях разрешается перевозить ребёнка впереди с включённой фронтальной подушкой безопасности, если при этом кресло будет отодвинуто на максимальное расстояние. Эти рекомендации часто находятся не только в инструкции по эксплуатации авто, но и на табличке, расположенной обычно под солнцезащитным козырьком пассажира.

Заранее подумайте о развлечениях в машине и загуглите пару дорожных игр

Самый популярный способ отвлечь ребёнка в дороге — это включить ему мультики на планшете или игры в телефоне. Офтальмологи до сих пор дискутируют о том, насколько безопасно использование гаджетов в машине. Однозначно их стоит ограничить, если у ребёнка есть какие-то проблемы со зрением или от девайсов и книжек в машине его укачивает. Что советуют автомобилисты: короткие аудиосказки в дороге, игры вроде «Города», «Я вижу», «Угадай мелодию» и, конечно, новые игрушки, которые следует выдавать по одной. Частые остановки с разминкой также помогают детям сбросить лишнюю энергию и легче перенести дальний путь.

Соберите стратегический дорожный набор

В дороге всякое случается: один малыш может не дотерпеть до ближайшего туалета, другой обольётся сладкой газировкой, третьего укачает на грунтовой просёлочной дороге. Сменная одежда, дежурный горшочек в багажнике, аптечка, влажные салфетки — то, без чего не обойтись в пути.

Кроме того, в период пандемии необходимо тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком каждый раз, когда вы возвращаетесь в машину после посещения общественных мест — автозаправки, кафе или магазина.

Сети АЗС «Газпромнефть» запустила линейку продукции для детей «Драйвик», первыми товарами которой стали влажные салфетки и антисептик, что очень актуально в текущей ситуации. Они не содержат спирт, не сушат кожу и подходят для детей с трёх лет. Маленький флакон антисептика удобно носить с собой, защитный эффект после использования сохраняется в течение трёх часов.

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