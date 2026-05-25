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Барнаул сковала пробка на пересечении Социалистического и Молодежной

Автомобилисты простаивают по три-четыре зеленых сигнала светофора

25 мая 2026, 08:12, ИА Амител

Пробка на Социалистическом / Фото: amic.ru

В Барнауле в районе перекрестка проспекта Социалистического и улицы Молодежной образовалась огромная пробка. Движение затруднено в обе стороны, автомобилисты стоят по несколько светофорных циклов.

Один из водителей поделился с amic.ru впечатлениями:

«Я стою на Социалистическом со стороны Старого базара. Простояли три-четыре зеленых светофора. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, давая право проехать тем, кто едет по Молодежной со стороны Красноармейского. Там тоже, видимо, пробка. Видно, что идет ремонт — часть дороги перекрыта».

Барнаул Пробки
       

Комментарии 5

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Гость

08:18:57 25-05-2026

Ох и проблема. Радуйтесь хоть что автомобиль есть и заводится)

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ППШариков

08:32:16 25-05-2026

"Регуляторы" уехали и пробка "рассосалась".

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Гость

11:03:03 25-05-2026

ППШариков (08:32:16 25-05-2026) "Регуляторы" уехали и пробка "рассосалась".... Интересно, если регулятора убрать, инфляция исчезнет?

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Гость

09:06:42 25-05-2026

Уберите регулировщиков и без них пробка исчезнет

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Гость

12:55:05 25-05-2026

В 09-03 и в 09-15 там проезжал - не было никакой пробки. РЕально, как убрали регулировщиков - все нормально стало

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