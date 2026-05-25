Барнаул сковала пробка на пересечении Социалистического и Молодежной

Автомобилисты простаивают по три-четыре зеленых сигнала светофора

25 мая 2026, 08:12, ИА Амител

Пробка на Социалистическом / Фото: amic.ru

В Барнауле в районе перекрестка проспекта Социалистического и улицы Молодежной образовалась огромная пробка. Движение затруднено в обе стороны, автомобилисты стоят по несколько светофорных циклов.

Один из водителей поделился с amic.ru впечатлениями: