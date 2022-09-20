В Барнауле установили основание для стелы трудовой доблести. Неописуемая конструкция

В Барнауле продолжаются работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Корреспондент amic.ru побывала на площадке и запечатлела процесс.

Напомним, стелу установят в Нагорном парке — это место выбрали барнаульцы в ходе интернет-голосования. Её высота превысит 32 метра. Весь комплекс работ, как пообещали ранее, выполнят до ноября.

Стелу устанавливают в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края могут увековечить подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой.

Ранее amic.ru рассказал, как Барнаул стал городом трудовой доблести.

Стела «Город трудовой доблести» / Фото: barnaul.org