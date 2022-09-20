В Барнауле установили основание для стелы трудовой доблести. Неописуемая конструкция
32-метровый монумент должны установить до ноября
20 сентября 2022, 07:19
В Барнауле продолжаются работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Корреспондент amic.ru побывала на площадке и запечатлела процесс.
Напомним, стелу установят в Нагорном парке — это место выбрали барнаульцы в ходе интернет-голосования. Её высота превысит 32 метра. Весь комплекс работ, как пообещали ранее, выполнят до ноября.
Стелу устанавливают в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края могут увековечить подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой.
Ранее amic.ru рассказал, как Барнаул стал городом трудовой доблести.
Стела «Город трудовой доблести» / Фото: barnaul.org
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