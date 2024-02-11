Баскетболисты "Барнаула" одержали победу в Сургуте

Команда Александра Герасимова остается на четвертом месте в турнирной таблице

11 февраля 2024, 22:30, ИА Амител

Баскетбольное кольцо / Фото: pxhere.com

Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Сургуте. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против "Университета-Югры" состоялся сегодня, 11 февраля, и завершился победой алтайской команды со счетом 77:68 (15:14, 21:18, 20:23, 21:13).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Барнаула" Игорь Смыгин. В его активе 18 очков.

После успеха в Сургуте команда Александра Герасимова остается на четвертом месте в турнирной таблице.

Следующий матч "Барнаул" вновь проведет на выезде 14 февраля против лидера Суперлиги – подмосковных "Химок".