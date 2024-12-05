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Shot: Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за утомляемости

87-летний зоолог проводит большую часть дня в кровати

05 декабря 2024, 13:23, ИА Амител

Николай Дроздов в 2022 году / Владимир Гердо / ТАСС
Николай Дроздов в 2022 году / Владимир Гердо / ТАСС

Зоолог и бывший ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенной утомляемости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

87-летний Дроздов недавно самостоятельно обратился к медикам. Он пожаловался на заметную слабость, отметив, что большую часть времени проводит лежа в постели. Врачи назначили и провели ему курс гормонотерапии.

Сейчас зоологу рекомендуют больше отдыхать, а вернуться к врачам на осмотр с анализами он должен уже в начале следующего года.

культура

Комментарии 4

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Светлана

14:58:03 05-12-2024

Конечно, утомляется. Человек же не молодеет. Желаю жить на своих ногах и в памяти до последнего дня.

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Элен без ребят

15:07:27 05-12-2024

Дядя Коля, Николай Николаевич, живите долго- долго, и по возможности меньше болейте!

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Пузырек

16:00:04 05-12-2024

Да отдыхает пусть, Николай Николаевич! Уж отработал за 10-х.

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Гость

00:51:28 06-12-2024

он у нас в МГУ преподавал!! офигенный человек, очень интересные лекции

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