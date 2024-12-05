Shot: Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за утомляемости

87-летний зоолог проводит большую часть дня в кровати

05 декабря 2024, 13:23, ИА Амител

Николай Дроздов в 2022 году / Владимир Гердо / ТАСС

Зоолог и бывший ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенной утомляемости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

87-летний Дроздов недавно самостоятельно обратился к медикам. Он пожаловался на заметную слабость, отметив, что большую часть времени проводит лежа в постели. Врачи назначили и провели ему курс гормонотерапии.

Сейчас зоологу рекомендуют больше отдыхать, а вернуться к врачам на осмотр с анализами он должен уже в начале следующего года.