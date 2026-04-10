Черно-желтый Шерегеш. Билайн и MySiberia выпустили совместную коллекцию одежды

В линейку с авторскими рисунками Саши Pons вошли худи, джерси, футболка и панама

10 апреля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5zA7tti

Сноубордист в футболке от MySiberia и Балайна / Фото: Билайн

Сибирский бренд одежды MySiberia (ТМ) и оператор связи Билайн представили совместную коллекцию одежды с уникальными рисунками. Художником выступил Саша Pons ("Понс"), с которым MySiberia ранее уже реализовывал успешные проекты.

Новая линейка посвящена Шерегешу и объединила эстетику горнолыжной культуры и фирменный стиль оператора. Именно главный горнолыжный курорт Кузбасса, а также особая атмосфера на склонах и у подножия гор вдохновили команды MySiberia, Билайна и Сашу Pons на создание яркой коллекции. В ее центре — стильные сноубордисты и любители горнолыжного спорта. Первыми коллекцию примерили и продемонстрировали на себе на фоне Горной Шории виртуальные парни и девушки.

Коллекция представлена сноубордическим джерси, худи, футболкой и панамой. Вещи подойдут как парню, так и девушке. Одежда выполнена с преобладанием черно-желтых цветов Билайна, что превращает ее в выразительный акцент на фоне белоснежного пейзажа.

«Для Билайна важно быть не просто оператором связи, а частью жизни наших клиентов — там, где они отдыхают, заряжаются энергией и получают яркие впечатления. С нами все по-настоящему: можно быть уверенным, динамичным, стильным и при этом оставаться самим собой в любых ситуациях — будь то активный спуск по склону, встреча с друзьями после катания или прогулка по любимому городу», — сказал директор Кемеровского отделения Билайна Владимир Савин.По его словам, совместная коллекция помогла очень точно отразить эту философию. В ней, как и в самом Билайне, сочетаются смелость, энергия и узнаваемый стиль. Черно-желтые цвета — это не просто фирменные оттенки, это символ уверенности, которая позволяет быть в центре внимания и при этом оставаться собой.

«Лимитированная коллекция Билайна и MySiberia с визуальной частью от художника из Кемерова Саши Понс — это классный пример современных тенденций, когда сильный федеральный бренд делает совместный проект с региональными представителями креативной индустрии. И в результате этого для наших клиентов в Шерегеше, Кузбассе, Сибири появляются оригинальные продукты, через которые бренд приобретает форму и становится ближе к людям!» — отметил основатель MySiberia Вячеслав Шуклин.

Некоторые модели из коллекции MySiberia и Балайна / Фото: Билайн

«В основе идеи изображений — две культуры катания: женщина, одетая в форму прошлых лет, — символ более устоявшегося вида спорта, лыж; мужчина в современной одежде олицетворяет более молодой вид спорта — сноуборд. Два разных вида катания, две разные культуры объединены одним местом, одним интересом и одним стилем», — уточнил художник Саша Pons.

Приобрести коллекцию "Шерегеш" от MySiberia и Билайна можно в интернет-магазине Билайна и в магазине MySiberia в Кемерове по адресу проспект Ленина, 59а, ТРК "Променад" 3.

Для гостей GrelkaFest ("ГрелкаФест") в Шерегеше Билайн приготовил особый сюрприз. В этом году оператор связи выступает генеральным партнером фестиваля и на своей площадке запланировал различные активности, за участие в которых можно будет получить фирменные подарки, в том числе изделия из коллекции MySiberia и Билайна "Шерегеш".

