Рената Литвинова продает московскую квартиру за 1 млрд рублей
За дополнительные 5 млн рублей покупатель получит всю обстановку
16 июля 2026, 08:00, ИА Амител
Актриса и режиссер Рената Литвинова выставила на закрытую продажу свою квартиру в Москве. Об этом пишет Telegram‑канал Mash. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе "Большая Дмитровка IX", ее площадь — 344 квадратных метра. Запрашиваемая цена — 1 миллиард рублей.
При желании покупатель может приобрести не только квадратные метры, но и весь прежний интерьер — за доплату в 5 миллионов рублей.
«В комплект входят антикварные предметы: ширмы, зеркала и люстры, дисковый телефон, коллекционная мебель. Среди необычных лотов — коллекция картин из живых бабочек, живопись, созданная специально для Земфиры, а также диван бабушки Земфиры», — говорится в публикации.
По данным Mash, на квартиру уже есть претендент — крупный московский бизнесмен, который внес аванс. При этом показы объекта продолжаются. Как заявили в издании, если до конца лета появится покупатель, готовый сразу закрыть сделку, жилье уйдет ему.
Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Сейчас во Франции она занята в театральных постановках, участвует в модных показах и реализует творческие проекты вместе с дочерью.
08:07:57 16-07-2026
Среди необычных лотов — коллекция картин из живых бабочек, живопись, созданная специально для Земфиры, а также диван бабушки Земфиры.
Так для Ренаты или для Земфиры? Тут может быть большая разница в цене
08:15:00 16-07-2026
жлобиха.
миллиард за квартирку.
и 5 млн.за барахло.
на кино не хватает.
и мороженку.
08:53:41 16-07-2026
скромненько так...
09:16:32 16-07-2026
Исход ускоряется... Что-то мне это напоминает, белую гвардию что-ли?
10:04:01 16-07-2026
некоторые хотят быть милыми и там и тут. но сейчас трудно усидеть на двух стульях.
приходится выбирать.
она выбрала "там".
Бог ей судья
10:04:59 16-07-2026
долиной надо ссылку сбросить - может заинтересуется...
10:18:08 16-07-2026
100 фанаток по 10 млн скинутся, каждой выйдет по 3кв.м.
и по 3 дня в году каждая может занимать раритетный диван бабушки
10:28:54 16-07-2026
Гость (10:18:08 16-07-2026) 100 фанаток по 10 млн скинутся, каждой выйдет по 3кв.м.и... даже если диван с самой Ринатой - всё равно многовато
10:24:47 16-07-2026
Долина удавится 5 лямов за диван и бабочек отдать.
11:41:15 16-07-2026
гость (10:24:47 16-07-2026) Долина удавится 5 лямов за диван и бабочек отдать.... тоже + вариант
10:51:47 16-07-2026
Коллекция картин из живых бабочек из живота Земфиры?
12:32:10 16-07-2026
Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Сейчас во Франции она занята в театральных постановках, участвует в модных показах и реализует творческие проекты вместе с дочерью.
Видно не идут там проекты то у неё, раз недвижку распродает, на хлебушек, видимо, перестало хватать. Это здесь она хапала с народа и государства, а там она никто
23:14:30 16-07-2026
Гость (12:32:10 16-07-2026) Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Се... или наоборот. все хорошо. поняла, что остается там и продает. не избавляется за копейки
12:43:34 16-07-2026
"... и диван бабушки Земфиры". Маловато от бабушки осталось. Каике-нибудь кальсоны и тапки дедушки Земфиры бонусом бы пошли. Стебутся черти.
18:23:54 16-07-2026
В последней сцене фильма "Жмурки" её хлопнули по попке и немного позже последовала фраза;"Эх,трудно стало жить на свете"