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Рената Литвинова продает московскую квартиру за 1 млрд рублей

За дополнительные 5 млн рублей покупатель получит всю обстановку

16 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Рената Литвинова / Фото: Instagram актрисы (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)
Рената Литвинова / Фото: Instagram актрисы (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и режиссер Рената Литвинова выставила на закрытую продажу свою квартиру в Москве. Об этом пишет Telegram‑канал Mash. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе "Большая Дмитровка IX", ее площадь — 344 квадратных метра. Запрашиваемая цена — 1 миллиард рублей.

При желании покупатель может приобрести не только квадратные метры, но и весь прежний интерьер — за доплату в 5 миллионов рублей. 

«В комплект входят антикварные предметы: ширмы, зеркала и люстры, дисковый телефон, коллекционная мебель. Среди необычных лотов — коллекция картин из живых бабочек, живопись, созданная специально для Земфиры, а также диван бабушки Земфиры», — говорится в публикации.

По данным Mash, на квартиру уже есть претендент — крупный московский бизнесмен, который внес аванс. При этом показы объекта продолжаются. Как заявили в издании, если до конца лета появится покупатель, готовый сразу закрыть сделку, жилье уйдет ему.

Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Сейчас во Франции она занята в театральных постановках, участвует в модных показах и реализует творческие проекты вместе с дочерью.

Шоу-бизнес недвижимость Знаменитости
       

Комментарии 15

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Гость

08:07:57 16-07-2026

Среди необычных лотов — коллекция картин из живых бабочек, живопись, созданная специально для Земфиры, а также диван бабушки Земфиры.
Так для Ренаты или для Земфиры? Тут может быть большая разница в цене

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таки да.

08:15:00 16-07-2026

жлобиха.
миллиард за квартирку.
и 5 млн.за барахло.
на кино не хватает.
и мороженку.

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бгг

08:53:41 16-07-2026

скромненько так...

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Пацифист

09:16:32 16-07-2026

Исход ускоряется... Что-то мне это напоминает, белую гвардию что-ли?

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Гость

10:04:01 16-07-2026

некоторые хотят быть милыми и там и тут. но сейчас трудно усидеть на двух стульях.
приходится выбирать.
она выбрала "там".
Бог ей судья

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Мусик

10:04:59 16-07-2026

долиной надо ссылку сбросить - может заинтересуется...

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Гость

10:18:08 16-07-2026

100 фанаток по 10 млн скинутся, каждой выйдет по 3кв.м.
и по 3 дня в году каждая может занимать раритетный диван бабушки

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Мусик

10:28:54 16-07-2026

Гость (10:18:08 16-07-2026) 100 фанаток по 10 млн скинутся, каждой выйдет по 3кв.м.и... даже если диван с самой Ринатой - всё равно многовато

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гость

10:24:47 16-07-2026

Долина удавится 5 лямов за диван и бабочек отдать.

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Мусик

11:41:15 16-07-2026

гость (10:24:47 16-07-2026) Долина удавится 5 лямов за диван и бабочек отдать.... тоже + вариант

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Гость

10:51:47 16-07-2026

Коллекция картин из живых бабочек из живота Земфиры?

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Гость

12:32:10 16-07-2026

Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Сейчас во Франции она занята в театральных постановках, участвует в модных показах и реализует творческие проекты вместе с дочерью.

Видно не идут там проекты то у неё, раз недвижку распродает, на хлебушек, видимо, перестало хватать. Это здесь она хапала с народа и государства, а там она никто

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Гость

23:14:30 16-07-2026

Гость (12:32:10 16-07-2026) Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Се... или наоборот. все хорошо. поняла, что остается там и продает. не избавляется за копейки

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Гость

12:43:34 16-07-2026

"... и диван бабушки Земфиры". Маловато от бабушки осталось. Каике-нибудь кальсоны и тапки дедушки Земфиры бонусом бы пошли. Стебутся черти.

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Гость

18:23:54 16-07-2026

В последней сцене фильма "Жмурки" её хлопнули по попке и немного позже последовала фраза;"Эх,трудно стало жить на свете"

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