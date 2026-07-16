Рената Литвинова продает московскую квартиру за 1 млрд рублей

За дополнительные 5 млн рублей покупатель получит всю обстановку

16 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Рената Литвинова / Фото: Instagram актрисы (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и режиссер Рената Литвинова выставила на закрытую продажу свою квартиру в Москве. Об этом пишет Telegram‑канал Mash. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе "Большая Дмитровка IX", ее площадь — 344 квадратных метра. Запрашиваемая цена — 1 миллиард рублей.

При желании покупатель может приобрести не только квадратные метры, но и весь прежний интерьер — за доплату в 5 миллионов рублей.

«В комплект входят антикварные предметы: ширмы, зеркала и люстры, дисковый телефон, коллекционная мебель. Среди необычных лотов — коллекция картин из живых бабочек, живопись, созданная специально для Земфиры, а также диван бабушки Земфиры», — говорится в публикации.

По данным Mash, на квартиру уже есть претендент — крупный московский бизнесмен, который внес аванс. При этом показы объекта продолжаются. Как заявили в издании, если до конца лета появится покупатель, готовый сразу закрыть сделку, жилье уйдет ему.

Напомним, в 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Сейчас во Франции она занята в театральных постановках, участвует в модных показах и реализует творческие проекты вместе с дочерью.