Число раненых при падении крыши на улице Власихинской в Барнауле выросло до двух
Госпитализация пострадавшим не потребовалась
15 февраля 2024, 09:28, ИА Амител
Фото с место обрушения кровли в Барнауле / пресс-служба мэрии
До двух человек выросло число пострадавших при падении крыши на улице Власихинской в Барнауле, сообщает мэрия.
Кровлю с торгово-офисного здания снесло в результате ураганного ветра днем 14 февраля. В общей сложности повреждено 10 автомобилей.
"По уточненным данным, пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась", – подчеркнули в горадминистрации.
Помимо этого инцидента, в результате непогоды в Барнауле пострадало 11 светофоров, еще одна машина и девять кровель у других зданий, а также упало дерево. Кроме того, в пригородных поселках Барнаула отключался свет.
09:30:49 15-02-2024
Да уж, повезло "непострадавшим"!
11:30:52 15-02-2024
Женщина в "рубашке" родилась! Машину жалко!
20:33:56 15-02-2024
Гость (11:30:52 15-02-2024) Женщина в "рубашке" родилась! Машину жалко!... Да хрен с машиной, железку новую купить можно. А женщине просто сказочно повезло...