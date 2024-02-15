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Число раненых при падении крыши на улице Власихинской в Барнауле выросло до двух

Госпитализация пострадавшим не потребовалась

15 февраля 2024, 09:28, ИА Амител

Фото с место обрушения кровли в Барнауле / пресс-служба мэрии
Фото с место обрушения кровли в Барнауле / пресс-служба мэрии

До двух человек выросло число пострадавших при падении крыши на улице Власихинской в Барнауле, сообщает мэрия.

Кровлю с торгово-офисного здания снесло в результате ураганного ветра днем 14 февраля. В общей сложности повреждено 10 автомобилей.

"По уточненным данным, пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась", – подчеркнули в горадминистрации.

Помимо этого инцидента, в результате непогоды в Барнауле пострадало 11 светофоров, еще одна машина и девять кровель у других зданий, а также упало дерево. Кроме того, в пригородных поселках Барнаула отключался свет.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:30:49 15-02-2024

Да уж, повезло "непострадавшим"!

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Гость

11:30:52 15-02-2024

Женщина в "рубашке" родилась! Машину жалко!

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an2

20:33:56 15-02-2024

Гость (11:30:52 15-02-2024) Женщина в "рубашке" родилась! Машину жалко!... Да хрен с машиной, железку новую купить можно. А женщине просто сказочно повезло...

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