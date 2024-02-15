Число раненых при падении крыши на улице Власихинской в Барнауле выросло до двух

Госпитализация пострадавшим не потребовалась

15 февраля 2024, 09:28, ИА Амител

Фото с место обрушения кровли в Барнауле / пресс-служба мэрии

До двух человек выросло число пострадавших при падении крыши на улице Власихинской в Барнауле, сообщает мэрия.

Кровлю с торгово-офисного здания снесло в результате ураганного ветра днем 14 февраля. В общей сложности повреждено 10 автомобилей.

"По уточненным данным, пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась", – подчеркнули в горадминистрации.

Помимо этого инцидента, в результате непогоды в Барнауле пострадало 11 светофоров, еще одна машина и девять кровель у других зданий, а также упало дерево. Кроме того, в пригородных поселках Барнаула отключался свет.