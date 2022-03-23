Канцлер Германии Олаф Шольц призвал учитывать обратный эффект от санкций
Политик отметил, что влияние санкций на страны, которые их вводят, должно быть «преодолимым»
23 марта 2022, 11:22, Илья Звягинцев
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал учитывать «обратный эффект» от санкций в отношении России. Его слова передаёт РИА Новости.
Ранее немецкие власти неоднократно выступали против того, чтобы вводить санкции в сфере энергоносителей, однако не исключали, что этот вариант развития событий возможен.
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна», — сказал Шольц.
Канцлер Германии добавил, что принятые европейскими странами санкции являются самыми объёмными из всех, которые когда-либо были введены.
Комментарии
Новости партнеров