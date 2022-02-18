Руководство «Нортека» рассказало, почему рабочим недоплатили зарплату и вернут ли эти деньги

Никакой забастовки на заводе «Нортек» (работает на базе Алтайского шинного комбината) не было, была несанкционированная остановка производства, которую организовали ряд сотрудников. Об этом сообщил amic.ru заместитель управляющего директора предприятия Алексей Терехович.

«Забастовкой назвать произошедшее нельзя, так как в этом случае должны быть какие-то письменные требования, которые рабочие предъявляют работодателю, а работодатель при этом не идёт на контакт. На самом деле рабочие нарушили трудовые договоры и несанкционированно остановили производство», — пояснил Терехович.

Причиной саботажа стала проверка, организованная руководством предприятия по итогам начислений заработной платы в январе. Как пояснил Терехович, некоторым рабочим начислили от 100 до 200 тысяч рублей, при том, что их средняя заработная плата за год в районе 50 тысяч. Дирекцию заинтересовал столь резкий рост.

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«Конкретно по поводу рабочих сборочного цеха, которые устроили несанкционированный останов производства. У них в среднем по году зарплата от 50 тысяч рублей на руки. По результатам января у некоторых сотрудников начисления были до 200 тысяч рублей. В связи с чем руководством завода была организована проверка по этим начислениям. Людям выплатили оклады и до момента окончания проверки им остаются невыплаченными только премиальные начисления. Но люди почему-то посчитали, что имеют право остановить производство и отказаться от выполнения своих трудовых обязанностей», — сказал Терехович.

При этом, по его словам, начисления вполне могут быть верными и включать в себя выплату отпускных, больничных:

«В этой цифре может быть всё верно — например, отпускные, больничные, и, вполне возможно, в начислениях никакой ошибки нет. Просто руководство попросило разобраться».

Проверка завершится 21 февраля и в течение двух-трёх дней — до 25 февраля — люди свои деньги получат, подчеркнул Терехович.

В остановке работы цеха участвовали 48 человек из числа второй смены, сообщили на предприятии. Инициировали же саботаж 15 человек. Всего в сборочном цехе работает 394 человека, а на всём заводе — 2,2 тыс.

Терехович напомнил, что на предприятии «Нортек» средняя заработная плата значительно выше, чем в целом в регионе по отрасли. Если в среднем по Барнаулу заработная плата 35 тысяч рублей, то на заводе — 56 тысяч до уплаты налогов.

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Что случилось?

17 февраля стало известно, что сотрудники компании «Нортек» устроили забастовку из-за задержки зарплаты всем сотрудникам. По данным ИА «Банкфакс», денег не досчитались как простые рабочие, так и руководство. По данным издания, сотрудники получили на 15-40 тысяч рублей меньше, чем должны были. Сокращение произошло якобы по требованию руководства из Москвы, которое сочло завышенными доходы работников в регионе.



Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов заявил, что внутренняя проверка не может служить причиной для задержек и зарплаты должны выплатить в ближайшие дни — чтобы не обострять ситуацию.