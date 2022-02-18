Сбербанк повысил ставки по вкладам и кредитам

С 18 февраля Сбербанк увеличил ставки по вкладам и кредитам. Повышение связано с решением ЦБ поднять ключевую ставку до 9,5% годовых, сообщает «Коммерсантъ».

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жильё и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», — сказано в сообщении пресс-службы банка.

Проценты по большим кредитам сохраняются на уровне 10,9% годовых при сумме кредита от 6 млн рублей и первоначальном взносе 20%.

Также увеличиваются и проценты по вкладам. По СберВкладу и СберВкладу Прайм проценты выросли на 1 и 1,5 процентного пункта соответственно.