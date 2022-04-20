Один из крупнейших игроков на рынке каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

В этом году у компании заканчиваются лизинговые контракты, из-за чего она будет вынуждена вернуть машины владельцам. Однако приобрести новую автотехнику фирме будет крайне сложно из-за дефицита автомобилей на рынке. Помимо этого, автопроизводители перестали выдавать квоты для каршеринговых компаний, а компании, предоставляющие технику в лизинг, увеличили ставку с 8% до 20%. Все эти факторы могут привести к значительному росту тарифов и падению популярности каршеринга в России.

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Ещё одна проблема, с которой сталкиваются операторы каршеринга, — это дефицит и рост цен на запчасти из-за проблем с логистикой и приостановки многими автопроизводителями деятельности в России.

После начала специальной военной операции России на территории Украины многие международные компании, в том числе и автопроизводители, объявили о приостановке работы на российском рынке. Об отмене поставок автомобилей объявили Volvo, BMW, Ford, Volkswagen и многие другие.