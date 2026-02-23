Крупный пожар в алтайском селе произошел из-за неправильной эксплуатации печи

23 февраля 2026, 13:34, ИА Амител

Пожар в частном доме / Пожар / Пожарные / Спасатели

Поздней ночью 22 февраля в селе Озеро-Красилово Косихинского района произошел пожар на территории частного подворья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, огнем были охвачены двухквартирный жилой дом и примыкающие хозяйственные постройки. Первыми к месту происшествия прибыли участники добровольной пожарной дружины Контошинского сельсовета. К этому времени пламя распространилось на строения и легковой автомобиль. Общая площадь возгорания составила около 136 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали десять огнеборцев и пять единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.