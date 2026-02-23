Правила выдачи больничных родителям планирует пересмотреть Минздрав

Инициатива направлена на более гибкое регулирование трудовой занятости родителей в период ухода за ребенком

23 февраля 2026, 13:07, ИА Амител

Шокированные родители / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Минздрав России планирует скорректировать правила оформления больничных листов, чтобы родители могли сохранить право на пособие по уходу за ребенком даже в том случае, если во время отпуска они работают у другого страхователя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект документа ведомства.

Согласно проекту, из действующих норм исключаются положения, которые связывали сохранение выплат с работой исключительно на условиях неполного рабочего времени или на дому. Таким образом, эти условия больше не будут обязательными для получения пособия в период отпуска по уходу за ребенком.

Изменения, предлагаемые Минздравом России, расширяют возможности для совмещения декретного отпуска с подработкой в других организациях без риска утраты страхового обеспечения. По информации РИА Новости, инициатива направлена на более гибкое регулирование трудовой занятости родителей в период ухода за ребенком.

Ранее сообщалось, что самозанятые в Алтайском крае смогут уйти на оплачиваемый больничный. Чтобы заработать право на оплату временной нетрудоспособности, им нужно выбрать размер страховой суммы.