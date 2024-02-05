Экс-замглавврача алтайского кардиодиспансера пробует вернуться на работу через суд

Работа ведущего краевого учреждения в области кардиологии может вновь оказаться под угрозой

05 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Алтайский краевой кардиологический диспансер / Фото: amic.ru

Бывший заместитель главного врача по лечебной работе Алтайского краевого кардиодиспансера Алексей Дуда на протяжении нескольких месяцев пытается через суд оспорить свое увольнение, пишет "Атмосфера". Уходу Дуды предшествовал затяжной конфликт с коллективом диспансера. Тогда врачи были готовы массово покинуть стены медучреждения, если не будет уволен начмед. В итоге главврач вынес своему подчиненному несколько выговоров, что и послужило причиной дальнейшего расставания по ТК РФ.

"Безрукие убийцы"

Часть сотрудников медучреждения еще в апреле 2023 года написали заявления на увольнение. Такое решение, по их словам, было принято из-за постоянных оскорблений, морального давления и необоснованных проверок со стороны клинико-экспертного отдела, инициированных Алексеем Дудой. Сотрудники кардиодиспансера требовали отстранить заместителя главного врача от занимаемой должности, иначе, как они полагают, это могло негативно сказаться на пациентах учреждения. Тогда скандал вышел за пределы учреждения – о нем писали в СМИ и соцсетях.

По словам медиков, Дуда более 25 лет отработал в кардиодиспансере и считал себя "главным старожилом". При этом к остальным сотрудникам он относился снисходительно, постоянно принижал ценность их работы, в том числе врачей высшей категории, "не давал им развиваться".

Его предвзятое отношение к сотрудникам весной прошлого года стало поводом для вынесения дисциплинарного взыскания. После этого, как полагают сотрудники кардиодиспансера, замглавврача решил "отыграться" на коллективе. В частности, Дуда постоянно требовал от врачебных комиссий снижения так называемых эффективных контрактов.

Более того, по мнению медиков, которое они изложили в коллективном обращении сотрудников к главврачу, Дуда неоднократно нарушал и правила врачебной этики. Он на комиссиях называл своих коллег "убийцами", "безрукими", а также оскорблял их в иной форме. Причем он не отрицал эти факты на заседании, где разбиралось его поведение, и даже пообещал быть более сдержанным, но в дальнейшем стал угрожать "расправой" тем, кто выступил против него, в том числе на собрании коллектива, и пообещал провести "чистку" кадров после увольнения главного врача – Андрея Косоухова.

Крепко держится за свое место

Обвинения со стороны Дуды касались опытных врачей, имеющих ученые степени, большой стаж работы, которые многие годы специализируются на определенных заболеваниях сердца. Они пользуются авторитетом у коллег из других регионов. При этом сам Дуда далек от тонкостей лечения отдельных категорий кардиологических больных, настаивали авторы обращения.

Также сотрудники кардиодиспанспера полагали, что Дуда не исполняет должным образом свои функциональные обязанности. В их числе – организация консультаций и консилиумов, обходы лечебно-диагностических структур. Кроме того, в обращении сказано, что начмед всячески препятствовал проведению обследований пациентов. А между тем, по мнению лечащих врачей, они являются необходимыми. Отказ от обследования потенциально создавал угрозу жизни пациентов, уверены авторы письма. Зачастую медики в таких ситуациях действовали на свой страх и риск, чтобы спасти людей. Эти выводы подтверждаются и проверкой со стороны прокуратуры (документ есть в распоряжении "Атмосферы").

Задача Дуды как начмеда была не карать и наказывать сотрудников кардиодиспансера, а правильно выстроить и организовать лечебный процесс. Это означает в том числе и помощь врачам в выборе наиболее оптимальной методики лечения, что в конечном счете позволит сохранить жизни пациентов, подчеркивают в коллективе.

"Вместо выполнения всех этих должностных задач мы наблюдали картину, как человек крепко держится за свое место и пытается всеми правдами и неправдами остаться в медучреждении в своей нынешней должности", – отмечали сотрудники кардиодиспансера.

Это доказывали обращения Дуды в прокуратуру и суд, где он пытался оспорить вынесенное ему дисциплинарное взыскание (выговор), запрет парковаться на территории медучреждения, а также лишение 100% премии по итогам мая 2023 года. Кроме того, Дуда потребовал взыскать с организации в качестве морального и материального вреда сумму в 100 тысяч рублей. Начмед утверждал, что на фоне выговора у него начались проблемы со здоровьем. Это якобы вынудило его уйти на больничный и обратиться за помощью к платным врачам. Коллеги утверждают, что выбор он сделал в пользу частной клиники, где по стечению обстоятельств работает жена Алексея Дуды.

Уволиться были готовы почти все

В письме коллектива на имя главврача (есть в распоряжении редакции) сказано, что необоснованные придирки со стороны начмеда к врачебному персоналу кардиодиспасера привели к тому, что ведущие специалисты нескольких отделений были готовы уволиться из учреждения – около 70 врачей кардиодиспансера намеревались написать заявления, так как работать в таких условиях было невозможно, рассказывали медики. Кстати, моральный прессинг продолжился и после увольнения: Дуда в ходе судебных процессов допускал некорректные выпады в адрес бывших коллег, зачастую не стесняясь присутствия посторонних лиц, за что получил несколько замечаний от судьи. Этот факт "Атмосфере" подтвердил юрист Михаил Фрунзе, участвующий в процессе.

Как следует из документа, Дуда позволял себе вмешиваться в назначения, методику лечения пациентов, которую определяли специалисты. Работать с ним было просто невозможно. А так как он являлся для всех врачей и заведующих отделениями вышестоящим руководителем, то это негативно сказывалось на всем процессе лечения больных, отмечали сотрудники кардиодиспансера в своем обращении.

Последней каплей, судя по обращению коллектива в адрес главврача, стали неоднократные отказы начмеда в проведении обследования пациентов, что подтверждается рапортами врачей. Так, например, отказ в проведении дополнительного обследования одной из пациенток, по мнению медиков, мог привести к летальному исходу, говорится в документе (есть в распоряжении редакции). Этого не случилось только благодаря инициативе самих сотрудников кардиодиспансера.

В медучреждении постоянно находилось большое количество больных, в том числе нуждающихся в оперативном лечении. Сотрудники подчеркивали, что не будут исполнять распоряжения и указания Дуды и настаивали на его отстранении от должности.

Между тем сам бывший начмед Алексей Дуда был категорически не согласен с мнением коллег и считает, что он полноценно справлялся со всеми своими должностными обязанностями и ему удалось создать дружный, слаженный коллектив. В то же время в докладной на имя главного врача он признал, что иногда переходил на личности в пылу эмоций, но никого не оскорблял.

Руководство медучреждения довольно долго не делало резких шагов в отношении начмеда, принимая во внимание его стаж и заслуги перед кардиодиспансером. Однако поскольку Дуда не изменил своего отношения к делу и коллективу, последовали оргвыводы.

Патовая ситуация?

В итоге после неоднократного получения выговоров от главного врача Андрея Косоухова, Алексей Дуда 17 июля 2023 года был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительной причины трудовых обязанностей. Основаниями стали проверки прокуратуры Ленинского района, служебная проверка, а также три приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Дуда не был согласен ни с одним из вынесенных приказов главврача и в итоге обратился с иском в суд, пытаясь оспорить как приказы о привлечении к ответственности, так и сам факт увольнения. Одним из аргументов стал пропуск сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, с чем и согласился районный суд. Речь идет о разнице в шесть дней, рассказал "Атмосфере" юрист Михаил Фрунзе.

Суд первой инстанции признал правоту Дуды, но исключительно исходя из формальных оснований. По сути же, решение главврача опровергнуто не было, уточнил Фрунзе. После этого представители кардиодиспансера обратились в краевой суд с апелляцией.

Вероятно, что если в конечном счете Дуда выиграет процесс и суд восстановит его на работе, это приведет к новому недовольству врачей кардиодиспансера и, возможно, массовым увольнениям. В 2023 году этого не произошло только из-за увольнения самого Алексея Дуды.

Под угрозой может оказаться работа ведущего краевого учреждения в области кардиологии, лечащего больных из всех городов и районов края и консультирующего ЦРБ.