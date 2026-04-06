Главное — не вкладывать деньги "подушки" в сложные или долгосрочные инвестиции

06 апреля 2026, 18:32, ИА Амител

Минимальный размер финансовой подушки должен быть равен сумме обязательных расходов за два-три месяца, заявил в беседе с rg.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Однако он советует увеличить эту сумму до расходов за 10–12 месяцев, чтобы обеспечить финансовую стабильность в непредвиденных ситуациях.

«Важно хранить эти средства в доступных инструментах, таких как накопительные счета или депозиты с возможностью пополнения и снятия, хотя процентная ставка по ним может быть ниже. Такие счета позволяют быстро использовать деньги при необходимости», — добавил он.

Кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова из РЭУ имени Г. В. Плеханова предлагает другой подход к расчету размера финансовой подушки. Она рекомендует сначала определить ежемесячные расходы на основные нужды, такие как еда, жилье, транспорт и одежда. Затем умножить эту сумму на три или шесть, что даст целевой размер накоплений для финансовой подушки. Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц подушка должна составлять от 120 до 240 тысяч рублей.

Экономист отмечает, что финансовая подушка служит важным финансовым резервом в случае потери работы, болезни или необходимости срочного ремонта.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян не могут себе позволить откладывать деньги по разным причинам.