Экономист: финансовая подушка должна покрывать расходы за 10—12 месяцев
Главное — не вкладывать деньги "подушки" в сложные или долгосрочные инвестиции
06 апреля 2026, 18:32, ИА Амител
Минимальный размер финансовой подушки должен быть равен сумме обязательных расходов за два-три месяца, заявил в беседе с rg.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Однако он советует увеличить эту сумму до расходов за 10–12 месяцев, чтобы обеспечить финансовую стабильность в непредвиденных ситуациях.
«Важно хранить эти средства в доступных инструментах, таких как накопительные счета или депозиты с возможностью пополнения и снятия, хотя процентная ставка по ним может быть ниже. Такие счета позволяют быстро использовать деньги при необходимости», — добавил он.
Кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова из РЭУ имени Г. В. Плеханова предлагает другой подход к расчету размера финансовой подушки. Она рекомендует сначала определить ежемесячные расходы на основные нужды, такие как еда, жилье, транспорт и одежда. Затем умножить эту сумму на три или шесть, что даст целевой размер накоплений для финансовой подушки. Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц подушка должна составлять от 120 до 240 тысяч рублей.
Экономист отмечает, что финансовая подушка служит важным финансовым резервом в случае потери работы, болезни или необходимости срочного ремонта.
Ранее сообщалось, что почти 40% россиян не могут себе позволить откладывать деньги по разным причинам.
18:38:35 06-04-2026
Где же ее взять то? Тут бы с голоду не сдохнуть.
20:34:03 06-04-2026
Иван (18:38:35 06-04-2026) Где же ее взять то? Тут бы с голоду не сдохнуть....
Да уж, хороший совет от доцента Финансового университета Петр Щербаченко. Даже не знаю, очень похожий совет давал всем известный Доцент "пасть порву и моргалы выколю".
23:23:35 06-04-2026
Иван (18:38:35 06-04-2026) Где же ее взять то? Тут бы с голоду не сдохнуть.... попробуйте работать на работе
08:31:40 07-04-2026
Гость (23:23:35 06-04-2026) попробуйте работать на работе... Где работаешь, пахарь?
В наше время всё очень переменчиво, да и русская поговорка ("От тюрьмы и от сумы....") не на пустом месте возникла. Вон уже кодеры на улицу с вещами...
Отпишись лет через 5.
19:02:08 06-04-2026
===Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц ===
А если пенсия меньше 20 ?
21:57:57 06-04-2026
Гость (19:02:08 06-04-2026) ===Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц ===...
Логика доцента не учитывает вопроса ГДЕ ВЗЯТЬ? или КАК НА ЭТО ПРОЖИТЬ? По его логике, раз вы можете прожить месяц менее чем на 20 тысяч, значит вам нужна подушка меньше.
19:02:54 06-04-2026
чтобы формировать подушку должно быть то с чего откладывать.
а люди в большей массе живут с колес, от зп жо зп
23:31:40 06-04-2026
Гость (19:02:54 06-04-2026) чтобы формировать подушку должно быть то с чего откладывать.... в вашем окружении. за всех то не говорите.
08:29:01 07-04-2026
Гость (23:31:40 06-04-2026) в вашем окружении. за всех то не говорите. ... Не умничай, дураком выглядишь. Он же сказал - в большинстве, в этом прав.
19:20:49 06-04-2026
В непредвиденных ситуациях банк замораживает счета, а гос-во проводит деноминацию с удержанием "излишков".
09:37:01 07-04-2026
Гость (19:20:49 06-04-2026) В непредвиденных ситуациях банк замораживает счета, а гос-во...
Нам простым смертным это не грозит, до 1,4 ляма деньги застрахованы государством на счетах. У многих здесь выше суммы на счёте? Так что нам не за что переживать
20:42:00 06-04-2026
Экономист посоветовал не болеть и жить богато, чтобы не болеть и жить богато.
🤣
21:29:52 06-04-2026
Чтоб годовую "подушку" собрать, подавляющей части населения надо 3-4 года откладывать...
Доцента с его "знаниями" в топку!
06:06:33 07-04-2026
Гость (21:29:52 06-04-2026) Чтоб годовую "подушку" собрать, подавляющей части населения ... а Вы думаете, что не проживете столько? Вон бабули миллионы мошенникам башляют - копят же как-то с мизерной пенсии
08:33:50 07-04-2026
Гость (06:06:33 07-04-2026) а Вы думаете, что не проживете столько? Вон бабули миллионы ... Особенно самарская 70-летняя бабуля с 350 миллионами честно нажитого, все остальные такие же, чего-то бояться, значит "рыло в пуху"
22:23:24 06-04-2026
Фантазёр! ты меня называла!... (с)
23:31:02 06-04-2026
Гость (22:23:24 06-04-2026) Фантазёр! ты меня называла!... (с)... ну вы просто примите, что есть разумные богатые люди, не вы и не вашего круга
08:36:11 07-04-2026
Гость (23:31:02 06-04-2026) ну вы просто примите, что есть разумные богатые люди, не вы ... Мы этих людей знаем, последнее время новости пестрят чуднЫми заголовками.
А тем, кто при корыте, всегда сытно.
22:39:17 06-04-2026
Глубоко копает экономист.
23:24:38 06-04-2026
Гость (19:02:08 06-04-2026) ===Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц ===... такого не бывает. ну или человек лодырь был
23:35:08 06-04-2026
Амиик... что тут за коменты? какое-то сборище нищих, или это такая специальная группа спамеров таких?!
08:26:50 07-04-2026
Гость (23:35:08 06-04-2026) Амиик... что тут за коменты? какое-то сборище нищих, или это... Это "сборище нищих или спамеров" составляет процентов 80 населения страны.А ты ,как видно ,сюда не относишься .Поэтому и не лезь сюда ,раз это ниже твоего достоинства.А мы ,как нибудь обойдёмся без твоих "ценных" мнений.
08:37:40 07-04-2026
Гость (23:35:08 06-04-2026) Амиик... что тут за коменты? какое-то сборище нищих, или это... Иди в школу, мальчик
09:42:12 07-04-2026
"Не верю"!, как говорил Станиславский. Какие 40% ?! на 2 умножьте