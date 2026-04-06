Экономист: финансовая подушка должна покрывать расходы за 10—12 месяцев

Главное — не вкладывать деньги "подушки" в сложные или долгосрочные инвестиции

06 апреля 2026, 18:32, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Минимальный размер финансовой подушки должен быть равен сумме обязательных расходов за два-три месяца, заявил в беседе с rg.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко. Однако он советует увеличить эту сумму до расходов за 10–12 месяцев, чтобы обеспечить финансовую стабильность в непредвиденных ситуациях.

«Важно хранить эти средства в доступных инструментах, таких как накопительные счета или депозиты с возможностью пополнения и снятия, хотя процентная ставка по ним может быть ниже. Такие счета позволяют быстро использовать деньги при необходимости», — добавил он.

Кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова из РЭУ имени Г. В. Плеханова предлагает другой подход к расчету размера финансовой подушки. Она рекомендует сначала определить ежемесячные расходы на основные нужды, такие как еда, жилье, транспорт и одежда. Затем умножить эту сумму на три или шесть, что даст целевой размер накоплений для финансовой подушки. Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц подушка должна составлять от 120 до 240 тысяч рублей.

Экономист отмечает, что финансовая подушка служит важным финансовым резервом в случае потери работы, болезни или необходимости срочного ремонта.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян не могут себе позволить откладывать деньги по разным причинам.

Иван

18:38:35 06-04-2026

Где же ее взять то? Тут бы с голоду не сдохнуть.

Гость

20:34:03 06-04-2026

Иван (18:38:35 06-04-2026) Где же ее взять то? Тут бы с голоду не сдохнуть....
Да уж, хороший совет от доцента Финансового университета Петр Щербаченко. Даже не знаю, очень похожий совет давал всем известный Доцент "пасть порву и моргалы выколю".

Гость

23:23:35 06-04-2026

Иван (18:38:35 06-04-2026) Где же ее взять то? Тут бы с голоду не сдохнуть.... попробуйте работать на работе

Гость

08:31:40 07-04-2026

Гость (23:23:35 06-04-2026) попробуйте работать на работе... Где работаешь, пахарь?
В наше время всё очень переменчиво, да и русская поговорка ("От тюрьмы и от сумы....") не на пустом месте возникла. Вон уже кодеры на улицу с вещами...
Отпишись лет через 5.

Гость

19:02:08 06-04-2026

===Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц ===

А если пенсия меньше 20 ?

Гость

21:57:57 06-04-2026

Гость (19:02:08 06-04-2026) ===Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц ===...
Логика доцента не учитывает вопроса ГДЕ ВЗЯТЬ? или КАК НА ЭТО ПРОЖИТЬ? По его логике, раз вы можете прожить месяц менее чем на 20 тысяч, значит вам нужна подушка меньше.

Гость

19:02:54 06-04-2026

чтобы формировать подушку должно быть то с чего откладывать.
а люди в большей массе живут с колес, от зп жо зп

Гость

23:31:40 06-04-2026

Гость (19:02:54 06-04-2026) чтобы формировать подушку должно быть то с чего откладывать.... в вашем окружении. за всех то не говорите.

Гость

08:29:01 07-04-2026

Гость (23:31:40 06-04-2026) в вашем окружении. за всех то не говорите. ... Не умничай, дураком выглядишь. Он же сказал - в большинстве, в этом прав.

Гость

19:20:49 06-04-2026

В непредвиденных ситуациях банк замораживает счета, а гос-во проводит деноминацию с удержанием "излишков".

Гость

09:37:01 07-04-2026

Гость (19:20:49 06-04-2026) В непредвиденных ситуациях банк замораживает счета, а гос-во...
Нам простым смертным это не грозит, до 1,4 ляма деньги застрахованы государством на счетах. У многих здесь выше суммы на счёте? Так что нам не за что переживать

Кхм...

20:42:00 06-04-2026

Экономист посоветовал не болеть и жить богато, чтобы не болеть и жить богато.
🤣

Гость

21:29:52 06-04-2026

Чтоб годовую "подушку" собрать, подавляющей части населения надо 3-4 года откладывать...
Доцента с его "знаниями" в топку!

Гость

06:06:33 07-04-2026

Гость (21:29:52 06-04-2026) Чтоб годовую "подушку" собрать, подавляющей части населения ... а Вы думаете, что не проживете столько? Вон бабули миллионы мошенникам башляют - копят же как-то с мизерной пенсии

Гость

08:33:50 07-04-2026

Гость (06:06:33 07-04-2026) а Вы думаете, что не проживете столько? Вон бабули миллионы ... Особенно самарская 70-летняя бабуля с 350 миллионами честно нажитого, все остальные такие же, чего-то бояться, значит "рыло в пуху"

Гость

22:23:24 06-04-2026

Фантазёр! ты меня называла!... (с)

Гость

23:31:02 06-04-2026

Гость (22:23:24 06-04-2026) Фантазёр! ты меня называла!... (с)... ну вы просто примите, что есть разумные богатые люди, не вы и не вашего круга

Гость

08:36:11 07-04-2026

Гость (23:31:02 06-04-2026) ну вы просто примите, что есть разумные богатые люди, не вы ... Мы этих людей знаем, последнее время новости пестрят чуднЫми заголовками.
А тем, кто при корыте, всегда сытно.

Гость

22:39:17 06-04-2026

Глубоко копает экономист.

Гость

23:24:38 06-04-2026

Гость (19:02:08 06-04-2026) ===Например, при тратах 40 тысяч рублей в месяц ===... такого не бывает. ну или человек лодырь был

Гость

23:35:08 06-04-2026

Амиик... что тут за коменты? какое-то сборище нищих, или это такая специальная группа спамеров таких?!

Афиноген

08:26:50 07-04-2026

Гость (23:35:08 06-04-2026) Амиик... что тут за коменты? какое-то сборище нищих, или это... Это "сборище нищих или спамеров" составляет процентов 80 населения страны.А ты ,как видно ,сюда не относишься .Поэтому и не лезь сюда ,раз это ниже твоего достоинства.А мы ,как нибудь обойдёмся без твоих "ценных" мнений.

Гость

08:37:40 07-04-2026

Гость (23:35:08 06-04-2026) Амиик... что тут за коменты? какое-то сборище нищих, или это... Иди в школу, мальчик

Avatar Picture
Гость

09:42:12 07-04-2026

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян не могут себе позволить откладывать деньги по разным причинам.

"Не верю"!, как говорил Станиславский. Какие 40% ?! на 2 умножьте

