Бузова перепутала название барнаульского ТЦ и рассмешила подписчиков

Поездка в Барнаул, по словам блогера, ей понравилась

15 января 2024, 14:42, ИА Амител

Блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова после поездки в Барнаул рассмешила подписчиков, перепутав название торгового центра, где проходила встреча. Ролик она опубликовала в социальных сетях.

"Что сегодня было в торговом центре "Джэлэкси", – сказала Бузова о "Галактике".

По словам певицы, мероприятие прошло хорошо. Она также поблагодарила фанатов за подарки и комплименты.

Поклонники Бузовой, которые заполонили торговый центр еще до начала фан-встречи, также остались довольны мероприятием и делились множеством фото и видео в социальных сетях.