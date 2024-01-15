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Бузова перепутала название барнаульского ТЦ и рассмешила подписчиков

Поездка в Барнаул, по словам блогера, ей понравилась

15 января 2024, 14:42, ИА Амител

Блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова после поездки в Барнаул рассмешила подписчиков, перепутав название торгового центра, где проходила встреча. Ролик она опубликовала в социальных сетях.

"Что сегодня было в торговом центре "Джэлэкси", – сказала Бузова о "Галактике".

По словам певицы, мероприятие прошло хорошо. Она также поблагодарила фанатов за подарки и комплименты.

Поклонники Бузовой, которые заполонили торговый центр еще до начала фан-встречи, также остались довольны мероприятием и делились множеством фото и видео в социальных сетях.

Барнаул Знаменитости

Комментарии 40

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Гость

14:47:34 15-01-2024

Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии не было

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Гость

14:53:20 15-01-2024

Гость (14:47:34 15-01-2024) Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии ... Может она в школе учила немецкий. Откуда тогда ей знать инглиш?

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Гость

10:22:38 16-01-2024

Чичваркин говорил, что не видел ничего смешнее написанного слова "Ж..ПА"... это он просто про Бузову не знал на тот момент. Более смехотворного чучела на свете нет.

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Гость

15:11:42 15-01-2024

Гость (14:47:34 15-01-2024) Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии ... Ну, Галактику бы она точно запомнила. А то исковеркают на западный манер названия - поди пойми ,о чем там.

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Гость

23:11:27 15-01-2024

Гость (15:11:42 15-01-2024) Ну, Галактику бы она точно запомнила. А то исковеркают на за... А то слово "Галактика" - исконно русское, ага

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Гость

16:05:09 15-01-2024

Гость (14:47:34 15-01-2024) Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии ... Точка Джи она имела ввиду))))

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Гость

08:10:04 16-01-2024

Гость (16:05:09 15-01-2024) Точка Джи она имела ввиду))))... Тогда уж точка Дже

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Гость

14:47:58 15-01-2024

Ну тупая!!!!

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Гость

16:41:22 15-01-2024

Гость (14:47:58 15-01-2024) Ну тупая!!!!... Хотелось быть таким тупым, умея ТАК зарабатывать!!!!!!!!!!!!!! олигархам на зависть!

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Гость

19:24:10 15-01-2024

Гость (16:41:22 15-01-2024) Хотелось быть таким тупым, умея ТАК зарабатывать!!!!!!!!!!!!... "Умник" Один известный продюсер как то сказал, что он из любого неудачника может "конфетку" сделать. Все зависит от раскрутки этого персонажа. Ну а что подписчиков у неё до фига, то это означает одно, уровень её и подписчиков - Одинаков.

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Вася

16:45:45 15-01-2024

Гость (14:47:58 15-01-2024) Ну тупая!!!!... Зато у неё ума хватило не оказаться на голой вечеринке, а помочь например парням с зоны сво гуманитаркой в госпиталь

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Гость

15:13:43 15-01-2024

срочно переименовать , раз звезда сказала

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Гость

15:19:18 15-01-2024

Спасибо тебе, Бузова, что нас посетила.

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Гость

15:35:13 15-01-2024

А говорили Путин приехал. А это Бузова.

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Гость

15:38:44 15-01-2024

Ребята, все так) и тупая она, и со вкусом у нее напутано, и таланта у нее нет, и песни у нее поганые) вот только она за этот заезд в Галактику Джэлэкси стала богаче на сумму от 5 до 10 лямов) а вы продолжайте гордиться тем, что знаете как произносится название ТЦ)

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Гость.

15:47:44 15-01-2024

И что, что перепутала? До сих пор чиновники путают Алтайский край с Республикой Алтай. И что из этого?

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Гость

16:01:43 15-01-2024

Названия торговых центров следует писать на родном языке - Галактика, а не САЛАХУ

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Гость11

16:38:10 15-01-2024

Ну и нравы пошли. Прискорбно, что такие вот бузовы, милохины и иже с ними становятся типа кумиров у молодежи. Вы совсем что ли вкуса не имеете? А она ведь была на голой вечеринке ивлеевой, вам ничего от этого. Не унизительно вам, что она считает, что вы счастливы лицезреть их зады?

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Гость

17:23:28 15-01-2024

Гость11 (16:38:10 15-01-2024) Ну и нравы пошли. Прискорбно, что такие вот бузовы, милохины... А она ведь была на голой вечеринке ивлеевой --- зачем врете, ее там не было

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.

18:04:31 15-01-2024

Гость11 (16:38:10 15-01-2024) Ну и нравы пошли. Прискорбно, что такие вот бузовы, милохины... Не быо её на голой вечеринке

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Гость

18:07:41 15-01-2024

. (18:04:31 15-01-2024) Не быо её на голой вечеринке ... Была

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Гость

20:45:01 15-01-2024

Гость (18:07:41 15-01-2024) Была... Фотки есть???

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Гость

18:46:18 15-01-2024

Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 тыс!

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Элен без ребят

19:33:03 15-01-2024

Гость (18:46:18 15-01-2024) Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 т... бггг... выбираю вариант "Б"- продолжить работать :)

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Гость

20:14:30 15-01-2024

Гость (18:46:18 15-01-2024) Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 т... И Вы

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Гость

19:49:16 15-01-2024

Галактика, свою свою жизнь была Галактика. Хоть немецкий, хоть энглиш, произносят как местные жители называют его 🤗

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Гость

20:01:33 15-01-2024

Это светско-львицкий язык, вы темные просто)))

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Знания сила

21:51:36 15-01-2024

Гость (18:46:18 15-01-2024) Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 т... А ты за сколько работаешь, за 31 т???

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Александр

21:52:41 15-01-2024

Если человек талантлив, то он талантлив во всем.... С идиотами такая же ситуация

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Гость

22:28:25 15-01-2024

зато на 26 комментариев ляпнула!...? талант! одной слово и слона уже раздувают...

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Галина

23:54:02 15-01-2024

Отстаньте уже от неё, ваше дело любить или нет, но что за радость такая, засирать человека всем стадом.

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Гость

08:54:37 16-01-2024

Галина (23:54:02 15-01-2024) Отстаньте уже от неё, ваше дело любить или нет, но что за ра... Да при том что она лицо публичное и в связи с этим её будут обсуждать и да это будет происходить порой в не самой лестной форме, это нормально. А почему, а потому что она сама создала себе такой грубо говоря "образ". "Образ" дешевки и потаскухи.

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Сергей

07:57:45 16-01-2024

Да она для смеха это сказала, чтобы все обратили очередной раз внимание. Она очень умная...

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Сеновал

13:00:16 16-01-2024

Сергей (07:57:45 16-01-2024) Да она для смеха это сказала, чтобы все обратили очередной р... Для смеха спроси её, какого было смотреть как её бывший рома третьяков дрюкал беркову в прямом эфире. между прочим это дерьмо и показывал дом 2, что-то бузеныш потом не радостная была.

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Владислав

15:53:48 16-01-2024

Автор тоже слабенько город знает. Галактика на силикатном.

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Елена

12:19:41 17-01-2024

Стыдно, что столько любителей этой пустышки живёт в Барнауле. На кого они пришли смотреть? Горько и стыдно...

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Гость

15:17:36 17-01-2024

Ни теми гордитесь и претесь смотреть на эту курицу. Герои в другом месте, а эти утырки только обогащаются.

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Гость

17:59:13 17-01-2024

Елена (12:19:41 17-01-2024) Стыдно, что столько любителей этой пустышки живёт в Барнауле... Согласен стыдно за Барнаул

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Андрей

20:22:41 17-01-2024

Писать названия надо на русском.

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Наталья

00:42:20 21-01-2024

Гость (17:59:13 17-01-2024) Согласен стыдно за Барнаул... И мне. Целый город обсирает женщину которая САМОСТОЯТЕЛЬНО собрала многомиллионную огромную машину полезностей и повезла это на СВО в распоряжение воюющих парней, боялась и плакала всю дорогу, но заслужила уважение.И ХВАСТАЛАСЬ при своей любви хвастать А целый город Барнаул "честных, умных, не тупых, а очень строгих" судачат об Ольге. Мне стыдно за Барнаул.

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