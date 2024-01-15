Бузова перепутала название барнаульского ТЦ и рассмешила подписчиков
Поездка в Барнаул, по словам блогера, ей понравилась
15 января 2024, 14:42, ИА Амител
Блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова после поездки в Барнаул рассмешила подписчиков, перепутав название торгового центра, где проходила встреча. Ролик она опубликовала в социальных сетях.
"Что сегодня было в торговом центре "Джэлэкси", – сказала Бузова о "Галактике".
По словам певицы, мероприятие прошло хорошо. Она также поблагодарила фанатов за подарки и комплименты.
Поклонники Бузовой, которые заполонили торговый центр еще до начала фан-встречи, также остались довольны мероприятием и делились множеством фото и видео в социальных сетях.
14:47:34 15-01-2024
Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии не было
14:53:20 15-01-2024
Гость (14:47:34 15-01-2024) Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии ... Может она в школе учила немецкий. Откуда тогда ей знать инглиш?
10:22:38 16-01-2024
Чичваркин говорил, что не видел ничего смешнее написанного слова "Ж..ПА"... это он просто про Бузову не знал на тот момент. Более смехотворного чучела на свете нет.
15:11:42 15-01-2024
Гость (14:47:34 15-01-2024) Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии ... Ну, Галактику бы она точно запомнила. А то исковеркают на западный манер названия - поди пойми ,о чем там.
23:11:27 15-01-2024
Гость (15:11:42 15-01-2024) Ну, Галактику бы она точно запомнила. А то исковеркают на за... А то слово "Галактика" - исконно русское, ага
16:05:09 15-01-2024
Гость (14:47:34 15-01-2024) Джэлэкси --- она не знает слово Галактика, у нее астрономии ... Точка Джи она имела ввиду))))
08:10:04 16-01-2024
Гость (16:05:09 15-01-2024) Точка Джи она имела ввиду))))... Тогда уж точка Дже
14:47:58 15-01-2024
Ну тупая!!!!
16:41:22 15-01-2024
Гость (14:47:58 15-01-2024) Ну тупая!!!!... Хотелось быть таким тупым, умея ТАК зарабатывать!!!!!!!!!!!!!! олигархам на зависть!
19:24:10 15-01-2024
Гость (16:41:22 15-01-2024) Хотелось быть таким тупым, умея ТАК зарабатывать!!!!!!!!!!!!... "Умник" Один известный продюсер как то сказал, что он из любого неудачника может "конфетку" сделать. Все зависит от раскрутки этого персонажа. Ну а что подписчиков у неё до фига, то это означает одно, уровень её и подписчиков - Одинаков.
16:45:45 15-01-2024
Гость (14:47:58 15-01-2024) Ну тупая!!!!... Зато у неё ума хватило не оказаться на голой вечеринке, а помочь например парням с зоны сво гуманитаркой в госпиталь
15:13:43 15-01-2024
срочно переименовать , раз звезда сказала
15:19:18 15-01-2024
Спасибо тебе, Бузова, что нас посетила.
15:35:13 15-01-2024
А говорили Путин приехал. А это Бузова.
15:38:44 15-01-2024
Ребята, все так) и тупая она, и со вкусом у нее напутано, и таланта у нее нет, и песни у нее поганые) вот только она за этот заезд в Галактику Джэлэкси стала богаче на сумму от 5 до 10 лямов) а вы продолжайте гордиться тем, что знаете как произносится название ТЦ)
15:47:44 15-01-2024
И что, что перепутала? До сих пор чиновники путают Алтайский край с Республикой Алтай. И что из этого?
16:01:43 15-01-2024
Названия торговых центров следует писать на родном языке - Галактика, а не САЛАХУ
16:38:10 15-01-2024
Ну и нравы пошли. Прискорбно, что такие вот бузовы, милохины и иже с ними становятся типа кумиров у молодежи. Вы совсем что ли вкуса не имеете? А она ведь была на голой вечеринке ивлеевой, вам ничего от этого. Не унизительно вам, что она считает, что вы счастливы лицезреть их зады?
17:23:28 15-01-2024
Гость11 (16:38:10 15-01-2024) Ну и нравы пошли. Прискорбно, что такие вот бузовы, милохины... А она ведь была на голой вечеринке ивлеевой --- зачем врете, ее там не было
18:04:31 15-01-2024
Гость11 (16:38:10 15-01-2024) Ну и нравы пошли. Прискорбно, что такие вот бузовы, милохины... Не быо её на голой вечеринке
18:07:41 15-01-2024
. (18:04:31 15-01-2024) Не быо её на голой вечеринке ... Была
20:45:01 15-01-2024
Гость (18:07:41 15-01-2024) Была... Фотки есть???
18:46:18 15-01-2024
Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 тыс!
19:33:03 15-01-2024
Гость (18:46:18 15-01-2024) Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 т... бггг... выбираю вариант "Б"- продолжить работать :)
20:14:30 15-01-2024
Гость (18:46:18 15-01-2024) Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 т... И Вы
19:49:16 15-01-2024
Галактика, свою свою жизнь была Галактика. Хоть немецкий, хоть энглиш, произносят как местные жители называют его 🤗
20:01:33 15-01-2024
Это светско-львицкий язык, вы темные просто)))
21:51:36 15-01-2024
Гость (18:46:18 15-01-2024) Оленька просто прелесть!!! А вы продолжайте работать за 30 т... А ты за сколько работаешь, за 31 т???
21:52:41 15-01-2024
Если человек талантлив, то он талантлив во всем.... С идиотами такая же ситуация
22:28:25 15-01-2024
зато на 26 комментариев ляпнула!...? талант! одной слово и слона уже раздувают...
23:54:02 15-01-2024
Отстаньте уже от неё, ваше дело любить или нет, но что за радость такая, засирать человека всем стадом.
08:54:37 16-01-2024
Галина (23:54:02 15-01-2024) Отстаньте уже от неё, ваше дело любить или нет, но что за ра... Да при том что она лицо публичное и в связи с этим её будут обсуждать и да это будет происходить порой в не самой лестной форме, это нормально. А почему, а потому что она сама создала себе такой грубо говоря "образ". "Образ" дешевки и потаскухи.
07:57:45 16-01-2024
Да она для смеха это сказала, чтобы все обратили очередной раз внимание. Она очень умная...
13:00:16 16-01-2024
Сергей (07:57:45 16-01-2024) Да она для смеха это сказала, чтобы все обратили очередной р... Для смеха спроси её, какого было смотреть как её бывший рома третьяков дрюкал беркову в прямом эфире. между прочим это дерьмо и показывал дом 2, что-то бузеныш потом не радостная была.
15:53:48 16-01-2024
Автор тоже слабенько город знает. Галактика на силикатном.
12:19:41 17-01-2024
Стыдно, что столько любителей этой пустышки живёт в Барнауле. На кого они пришли смотреть? Горько и стыдно...
15:17:36 17-01-2024
Ни теми гордитесь и претесь смотреть на эту курицу. Герои в другом месте, а эти утырки только обогащаются.
17:59:13 17-01-2024
Елена (12:19:41 17-01-2024) Стыдно, что столько любителей этой пустышки живёт в Барнауле... Согласен стыдно за Барнаул
20:22:41 17-01-2024
Писать названия надо на русском.
00:42:20 21-01-2024
Гость (17:59:13 17-01-2024) Согласен стыдно за Барнаул... И мне. Целый город обсирает женщину которая САМОСТОЯТЕЛЬНО собрала многомиллионную огромную машину полезностей и повезла это на СВО в распоряжение воюющих парней, боялась и плакала всю дорогу, но заслужила уважение.И ХВАСТАЛАСЬ при своей любви хвастать А целый город Барнаул "честных, умных, не тупых, а очень строгих" судачат об Ольге. Мне стыдно за Барнаул.