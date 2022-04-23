Как барнаульцы встретили Светлый праздник Пасхи. Фоторепортаж с ночной службы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Православные христиане в ночь с 23 на 24 апреля встречают свой главный праздник — Пасху или Воскресение Христово. Во всех храмах в этот день проходят праздничные богослужения и освящение пасхальных куличей, пасок и яиц. Фотокорреспондент amic.ru посетила службу в Иоанно-Богословской церкви. Здесь в полночь прошел Крестный ход вокруг храма, после чего продолжилась Пасхальная утреня. Отметим, что барнаульцев, решивших встретить праздник в церкви, было несколько сотен. Многие пришли с детьми.