Григорий Лепс продает особняк в тайском стиле за 550 млн рублей

Подмосковный дом впервые продавали в мае 2025 года по цене 1,5 млрд рублей, но покупатель так и не нашелся

09 февраля 2026, 12:31, ИА Амител

Григорий Лепс / Фото: социальные сети певца

В Подмосковье выставлен на продажу особняк народного артиста России Григория Лепса, выполненный в тайском стиле. Объект расположен на 8‑м километре Новорижского шоссе в закрытом поселке. Информацию об этом сообщила ТАСС представитель Association of Real Estate Agencies (AREA) Диана Достовалова.

Известно, что площадь основного дома составляет 1800 кв. метров, а площадь участка — 20 соток. В доме — семь спален, десять санузлов, несколько сезонных гардеробных, спа‑зона с бассейном и сауной, зимний сад, библиотека и встроенный гараж на два автомобиля.

По словам Достоваловой, дом впервые выставили на продажу в мае 2025 года по цене 1,5 млрд рублей — тогда в лот входили основной дом, гостевой дом со студией звукозаписи и участок площадью 40 соток.

«Сейчас продается дом Григория Лепса на Новорижском шоссе. Очень интересный и необычный объект в тайском стиле. Выставили его на продажу в мае 2025 года. Сначала — за 1,5 млрд рублей на участке 40 соток вместе со вторым гостевым домом со студией звукозаписи. А сейчас к продаже предлагается основной дом 1800 кв. метров на 20 сотках за 550 млн рублей», — рассказала Достовалова.

Представитель AREA охарактеризовала объект как элитный и уникальный, подчеркнув его выгодное расположение в обжитом районе недалеко от Москвы.

«Дом нестандартный, своего рода уникальный, с одной стороны. С другой — очень прикольный, в шикарном месте. Это 8‑й км "Новой Риги", тихий поселок. Думаю, это очень продаваемый объект, как и дом Сигала, который выставлен на продажу на Рублевке за 700 млн рублей», — добавила она.

На фоне новостей о продаже недвижимости стало известно о расставании Григория Лепса с невестой Авророй Кибой. На этой неделе девушка отметила 20‑летие — Лепс прислал ей цветы, но лично на празднике не присутствовал, так как выступал на юбилейном концерте Аниты Цой в Государственном Кремлевском дворце.

Во время мероприятия артист прокомментировал перемены в личной жизни:

«Что же касается любви, да… катись оно все. Пошли они, эти девушки».

Лепс также отметил:

«Она хорошая, это я набедокурил. Поздно уже перевоспитываться. Возраст, все понемногу сыплется. Сейчас меня никто не интересует, кроме собственного благосостояния».

Музыкант напомнил, что недавно отдыхал с Авророй в Таиланде, где она ухаживала за ним во время болезни, однако это не предотвратило разрыва.

В настоящее время артист сосредоточен на работе. Он ведет плотный гастрольный график и трудится над новым альбомом, в который планирует включить около 30 песен, но половина из них пока не готова.