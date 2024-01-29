Кандидат в президенты Даванков ответил, почему подписался за Надеждина и Раду Русских

Даванков подчеркнул, что выступает за честную конкуренцию на выборах

29 января 2024, 13:15, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: amic.ru

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал, почему поставил подписи за кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца из Екатеринбурга Раду Русских. На эту тему он высказался на встрече с предпринимателями, сторонниками и избирателями в Барнауле 27 января.

Почему Даванков поставил подписи за Надеждина и Русских?

Даванков поставил подпись за Бориса Надеждина 22 января, а за Раду Русских – 24 января, сообщалось в телеграм-каналах обоих кандидатов. По словам Даванкова, он сделал это, потому что выступает за честную конкуренцию на выборах.

"Не секрет, что я оставил подписи за нескольких кандидатов, которые сейчас собирают их, потому что для меня важна политическая конкуренция. В бизнесе и в политике очень важно постоянно конкурировать", – объяснил Даванков.

Кандидат в президенты напомнил, что "Новые люди" собирали подписи на выборы в региональные парламенты, и тогда партийцы поняли, как непросто это сделать. Поэтому Даванков и решил помочь другим кандидатам.

Кстати, Рада Русских сама призвала Даванкова поставить подпись в свою поддержку в своем телеграм-канале. Кандидат от "Новых людей" пришел в ее штаб на следующий день после поста Русских.

Напомним, что в Барнаул кандидат от "Новых людей" приезжал 27 января. Он провел деловой завтрак с предпринимателями, пообщался с ними, а также со сторонниками и обычными жителями. После этого он возложил цветы к памятнику блокадникам Ленинграда на Ленинградской аллее. О чем Даванков говорил с барнаульцами, читайте здесь.

Как собирают подписи Надеждин и Русских?

Кандидату Борису Надеждину для участия в выборах нужно было собрать 100 тысяч подписей, так как он выдвигался от партии "Гражданская инициатива". Раде Русских необходимо 300 тысяч подписей как самовыдвиженцу. Последняя еще не отчитывалась о том, что собрала нужное количество голосов поддержки.

А вот Борис Надеждин сообщил, что собрал более 200 тысяч подписей россиян. Сбор шел и в Алтайском крае. Штаб Надеждина открылся в Барнауле, сборщики также работали в Бийске, Новоалтайске и в Рубцовске. В краевой столице штаб кандидата от "Гражданской инициативы" собрал более трех тысяч подписей. Туда даже стояли очереди. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Кто еще баллотируется?

Президентские выборы в России будут идти три дня: 15, 16 и 17 марта. Пока ЦИК официально зарегистрировала трех кандидатов от парламентских партий: главу ЛДПР Леонида Слуцкого, кандидата от КПРФ Николая Харитонова и как раз Владислава Даванкова от "Новых людей".

Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он собрал более 300 тысяч подписей и подал их в ЦИК. Кроме Путина, более 100 тысяч подписей в Центризбирком подал и кандидат от "Коммунистов России" Сергей Малинкович.

Кроме того, подписи еще собирают блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. Им нужно собрать 300 тысяч "автографов" до 31 января.

100 тысяч подписей еще собирают Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива") и Ирина Свиридова ("Демократическая партия России").