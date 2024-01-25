Несмотря на перевыполнение плана, сбор автографов продолжается

25 января 2024, 16:20, ИА Амител

Очередь у штаба Бориса Надеждина на проспекте Ленина в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штаб Бориса Надеждина, которого в качестве кандидата в президенты выдвинула партия "Гражданская инициатива", в Алтайском крае собрал 3247 подписей. Такие данные по состоянию на вечер 24 января в телеграм-канале приводит штаб Надеждина.

Несмотря на перевыполнение плана (от региона требуется не более 2,5 тысячи), на Алтае планирует продолжать сбор подписей.

"Завтра последний день, когда вы сможете оставить свою подпись. Хотя мы и собрали уже гораздо больше, чем требуется, нам все еще надо как можно больше подписей, чтобы в Москве смогли отобрать побольше безупречных и предоставить их в ЦИК", – говорится в сообщении.

Всего, по данным сайта Бориса Надеждина, команда кандидата собрала 158 тысяч подписей вместо необходимых 100 тысяч.

Отметим, что Алтайский край – единственный регион, где открыто сразу пять штабов, занимающихся сбором подписей в поддержку Бориса Надеждина. Кроме Барнаула, филиалы функционируют в Новоалтайске, Рубцовске, Бийске, Заринске.

Последний день, когда депутаты смогут предоставить ЦИК подписи избирателей, – 31 января. До этого времени самовыдвиженцам нужно заручиться 300 тысячами автографов, кандидатам от партий – 100 тысячами. 1 февраля ЦИК приступит к процедуре проверки подписей – она продлится десять дней. Окончательный список тех, кто попадет в бюллетень, станет известен в 10-х числах февраля.