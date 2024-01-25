Штаб Надеждина в Алтайском крае отчитался о сборе 3,2 тыс. подписей
Несмотря на перевыполнение плана, сбор автографов продолжается
25 января 2024, 16:20, ИА Амител
Штаб Бориса Надеждина, которого в качестве кандидата в президенты выдвинула партия "Гражданская инициатива", в Алтайском крае собрал 3247 подписей. Такие данные по состоянию на вечер 24 января в телеграм-канале приводит штаб Надеждина.
Несмотря на перевыполнение плана (от региона требуется не более 2,5 тысячи), на Алтае планирует продолжать сбор подписей.
"Завтра последний день, когда вы сможете оставить свою подпись. Хотя мы и собрали уже гораздо больше, чем требуется, нам все еще надо как можно больше подписей, чтобы в Москве смогли отобрать побольше безупречных и предоставить их в ЦИК", – говорится в сообщении.
Всего, по данным сайта Бориса Надеждина, команда кандидата собрала 158 тысяч подписей вместо необходимых 100 тысяч.
Отметим, что Алтайский край – единственный регион, где открыто сразу пять штабов, занимающихся сбором подписей в поддержку Бориса Надеждина. Кроме Барнаула, филиалы функционируют в Новоалтайске, Рубцовске, Бийске, Заринске.
Последний день, когда депутаты смогут предоставить ЦИК подписи избирателей, – 31 января. До этого времени самовыдвиженцам нужно заручиться 300 тысячами автографов, кандидатам от партий – 100 тысячами. 1 февраля ЦИК приступит к процедуре проверки подписей – она продлится десять дней. Окончательный список тех, кто попадет в бюллетень, станет известен в 10-х числах февраля.
17:17:31 25-01-2024
Походу у нас либерально настроенный электорат. Наверное потому что коммунистам уже не верят, пошли к либералам
17:34:34 25-01-2024
И куда Надеждин лезет. Хотя и Путин, ни когда, небыл моим президентом. СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ.
17:43:51 25-01-2024
Александр (17:34:34 25-01-2024) И куда Надеждин лезет. Хотя и Путин, ни когда, небыл моим пр... Сталин никогда не был президентом, старикан. Таблетки всё-таки пей, не забывай.
08:13:40 26-01-2024
Гость (17:43:51 25-01-2024) Сталин никогда не был президентом, старикан. Таблетки всё-т... Вам бы научиться в смысл вникать.Ваши слова ветер носит.
20:20:33 25-01-2024
3247 человек хотят вкусить прелести ельцинского бардака в стране.
22:54:35 25-01-2024
Гость (20:20:33 25-01-2024) 3247 человек хотят вкусить прелести ельцинского бардака в ст... Перемен к лучшему хотят все. Ну, кроме тех чинуш, что квакают в коррупционном болоте. Им и тут хорошо.
20:26:27 25-01-2024
К чему нам либерасты?
08:20:30 26-01-2024
Гость (20:26:27 25-01-2024) К чему нам либерасты?... а кто вам нужен?
09:10:45 26-01-2024
Гость (08:20:30 26-01-2024) а кто вам нужен?... По телеканалу евроньюс о нем в новостях упоминают.А,как известно,страны европы снабжают украинцев оружием,помогая убивать наших солдат и мирных жителей.
10:18:24 26-01-2024
Гость (09:10:45 26-01-2024) По телеканалу евроньюс о нем в новостях упоминают.А,как изв... А что, упоминание в новостях - это метка? а про путина там говорят? как с этим быть?
20:19:21 26-01-2024
Раньше говорили " Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", а при Надеждине будем жить на коленях, чтоб не умирать стоя.