"Все по-честному". Шубенков рассказал об участии в "Ледниковом периоде"

Чемпион мира отметил, что фигурное катание оказалось для него сложнее легкой атлетики

17 марта 2026, 12:35, ИА Амител

Все оказалось не так легко, как думалось, — так оценил свое участие в шоу "Ледниковый период" чемпион мира по легкой атлетике, барнаулец Сергей Шубенков. В марте 2026 года сезон завершился. И на неформальной встрече 14 марта титулованный спринтер рассказал журналистам и юным фигуристкам, каково ему было встать на коньки и заняться спортом, который далек от легкой атлетики.

"Пошел с большим вдохновением"

"Ледниковый период" стал для Сергея Шубенкова первым опытом участия в большом шоу "на целый сезон". На проекте спортсмен выступал в паре с фигуристкой-парницей Елизаветой Худайбердиевой. Легкоатлет рассказывает, что его зазывали в проект уже много лет: Шубенков давно знаком с фигуристом Алексеем Ягудиным, который уже несколько лет ведет программу. Однако занятость все это время не позволяла спортсмену "освоить" фигурное катание. Теперь же, когда карьера легкоатлета постепенно движется к закату, время появилось.

По словам Шубенкова, до проекта он мог "стоять на коньках", но катался редко, исключительно для себя, когда ходил на каток вместе с сыном. Поэтому к проекту пришлось специально готовиться. Легкоатлет начал осваивать фигурное катание в ноябре в барнаульском клубе "Сибирский лед", в группе тренера Ларисы Красильниковой для взрослых любителей.

«Пошел с большим вдохновением. Мне было все очень интересно, где-то пытался сам что-то делать, учился по видеоурокам в интернете. Это работает, но до поры до времени. Чтобы научиться чему-то нормально в спорте, без профессионального тренера не обойтись. Единственное, о чем жалею, что тренировки у взрослых любителей в клубе "Сибирский лед" проходят раз или два в неделю — это для души отлично, а для результатов маловато», — отметил он.

Сергей Шубенков и Елизавета Худайбердиева

После этого легкоатлет уехал в Москву, где лед уже был "доступен каждый день". Участие в проекте заняло у него два месяца, то есть восемь недель, и за это время проект не успел ему надоесть, сказал Шубенков. Каждые две недели нужно было готовить по две программы для шоу. Спортсмен подчеркивает: все оказалось "не так легко, как кажется на первый взгляд".

«Я с большим удовольствием ходил на все тренировки, несмотря на то, что под конец дико устал. Нагрузка действительно серьезная. У меня в легкой атлетике было так: если завтра соревнования, то сегодня я отдыхаю, чтобы показать хороший результат. Есть тренировка наилегчайшая, но не более. Здесь же отдохнуть было некогда. Поэтому у меня некоторые пробежки перестали получаться. А когда я был на "свежачка", все было как надо. Если устал — тут у меня вся техника начинает разваливаться», — рассказал Шубенков.

"Дублей нет"

По словам Сергея, участие в проекте стало для него "потрясающим опытом". С Лизой Худайбердиевой они "отлично сработались" и у них сложились хорошие отношения.

«По характеру Лиза человек прекрасный, замечательный, открытый. Очень на меня похожа. Для меня было удивительным, что человек в 23 года ведет себя как взрослый — взрослые мысли, взрослые поступки. И мы супер сконнектились с ней. <...> Она прекрасно все понимала и видела, кто с ней стоит в паре, что это не профессионал, но смогла быстро и прекрасно найти подход», — отметил он.

Шубенков отмечает, что судьи проекта относились к их паре корректно и оценки выставляли в основном "адекватные", однако сам он часто "сильно нервничал" и поэтому порой ошибался. Причем никаких дублей на шоу нет, поэтому ошибку исправить не получится, объяснил легкоатлет.

«Там все по-честному — если ты падаешь или ошибаешься, то ничего не дают перекатывать, дублей нет», — подчеркнул легкоатлет.

"Прокачка мозгов"

После шоу Шубенков пришел к выводу, что фигурное катание оказалось сложнее легкой атлетики "в плане головы".

«Это очень сложная координация, постоянная дружба рук с ногами, работа на зрителей, на судей лицом, нужно еще какой-то артистизм проявлять и при этом умудриться всю программу запомнить, не накосячить. Поэтому тут прокачка мозгов совершенно потрясающая. А спринт — это больше про общую силу, скорость, выносливость, там все попроще», — рассказал Шубенков.

Легкоатлет отметил, что сейчас он катается "примерно на том же уровне, на котором катаются трех-четырехлетние девочки". И это, считает он, заметный прогресс. Сергей заверил, что не планирует бросать коньки и продолжит кататься для себя, в качестве хобби. Однако он пообещал, что еще пойдет на другие крупные ТВ-шоу. Какие именно — не уточнил, чтобы не "раскрывать всех секретов".