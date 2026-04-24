В Барнауле главной площадкой празднования Дня Победы станет набережная Оби
Торжества начнутся в 16:00, а завершатся салютом в 22:00
24 апреля 2026, 10:23, ИА Амител
В краевой столице продолжают готовиться к празднованию 81-й годовщины Победы.
Как сообщил председатель комитета по культуре Валерий Паршков, в этом году основные торжества развернутся на набережной Оби. Мероприятия здесь будут проходить с 16:00 до 22:00. После завершения праздничной программы с акватории реки дадут салют Победы.
Также праздничные мероприятия с фейерверками состоятся во всех районах Барнаула.
Напомним, в прошлом году 9 мая основные торжества были на площади Сахарова. На празднике выступали творческие коллективы Дома культуры "Центральный", Барнаульский духовой оркестр с программой "Музыка Великой Победы", молодежная программа "Мы помним, мы гордимся" и вечерний эстрадный концерт "Победа будет с нами всегда".
10:36:20 24-04-2026
а фронтовые 100 гр будут наливать ?
Или опять запрет на продажу будет ?
12:29:24 24-04-2026
Гость (10:36:20 24-04-2026) а фронтовые 100 гр будут наливать ? Или опять запрет на ... Там всех на выходе упакуют за съемку стратегического объекта.
10:41:39 24-04-2026
Ну проспект Ленина так обветшал что на нем стыдно что либо проводить
11:13:52 24-04-2026
А в Барнауле есть набережная?
11:16:13 24-04-2026
Официальные наименования в СССР
В СССР праздник 9 мая официально устанавливался и переименовывался несколько раз:
8 мая 1945 года — Указом Президиума Верховного Совета СССР праздник был впервые установлен как «Праздник Победы».
23 декабря 1947 года — переименован в «Праздник победы над Германией».
26 апреля 1965 года, в связи с 20-летием Победы, праздник был восстановлен как «Праздник победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
9 декабря 1971 года — сокращённое наименование «День Победы» стало официальным.
Праздник был нерабочим в 1945–1947 годах, затем отмечался без выходного дня, но с 1965 года вновь стал нерабочим праздничным днём.
История названий Дня Победы в СССР
Официальные наименования в РФ
В Российской Федерации праздник продолжает отмечаться как один из главных государственных праздников. Официальное наименование закреплено в Федеральном законе № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
Полное официальное название праздника —
«День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Он признан днём воинской славы России и является нерабочим праздничным днём согласно статье 112 Трудового кодекса РФ.
13:06:58 24-04-2026
Вежливый Человек (11:16:13 24-04-2026) Официальные наименования в СССРВ СССР праздник 9 мая офи...
И зачем нам это?
13:30:18 24-04-2026
Отобрали у людей площадь Сахарова, территорию речного и выдумывают невесть что. Какая это набережная?
14:27:41 24-04-2026
Гость (13:30:18 24-04-2026) Отобрали у людей площадь Сахарова, территорию речного и выду... Интересно, чтоб ты ты делал на территории речного вокзала? Так там и территории как такой не было.Тоскливо смотрел на Обь? Или тосковал о диспансере неподалеку?
15:42:41 24-04-2026
С потерей площади Сахарова в Барнауле не стало мест для проведения праздников. Угробили городскую среду.
17:10:13 24-04-2026
Площадь Сахарова плавно так освобождают для элитного жилья!?...
Что бы "элита" из своих окон видела только спокойствие...!?
Подождите!
Ещё Социалистический в этом месте перекроют!
Навсегда!