В Барнауле главной площадкой празднования Дня Победы станет набережная Оби

24 апреля 2026, 10:23, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В краевой столице продолжают готовиться к празднованию 81-й годовщины Победы.

Как сообщил председатель комитета по культуре Валерий Паршков, в этом году основные торжества развернутся на набережной Оби. Мероприятия здесь будут проходить с 16:00 до 22:00. После завершения праздничной программы с акватории реки дадут салют Победы.

Также праздничные мероприятия с фейерверками состоятся во всех районах Барнаула.

Напомним, в прошлом году 9 мая основные торжества были на площади Сахарова. На празднике выступали творческие коллективы Дома культуры "Центральный", Барнаульский духовой оркестр с программой "Музыка Великой Победы", молодежная программа "Мы помним, мы гордимся" и вечерний эстрадный концерт "Победа будет с нами всегда".