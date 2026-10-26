Полиция проводит проверку

26 октября 2026, 08:15, ИА Амител

Драка двух пожилых женщин / Фото: скриншот видео

В Красноярске 5 октября в многоэтажном доме на улице Юшкова произошел конфликт в лифте, в ходе которого женщина избила пенсионерку-инвалида ее собственной тростью. Кадры опубликовал телеграм-канал "Проспект Мира".

По рассказу пострадавшей, в кабину зашла незнакомка и стала высказывать претензии, заявив, что "другие не сидят дома, а ездят на лифтах". Словесная перепалка переросла в драку. Нападавшая сначала наносила пожилой женщине удары кулаками по голове, затем вырвала у нее трость и продолжила избиение этим предметом. Остановить нападавшую смогла только прибежавшая на шум соседка. После этого злоумышленница скрылась, а помощь избитой оказали жильцы дома.

Родственник жертвы сообщил о тяжелых последствиях: несколько дней пенсионерка была не в состоянии передвигаться самостоятельно, а подвижность одной из рук до сих пор не восстановлена. Нападавшая не вернула похищенную трость, и ни она сама, ни ее близкие не принесли извинений и не предложили помощь.

По словам соседей, это не первый подобный инцидент с участием женщины, которая якобы состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Эта информация официально не подтверждена. Полиция проводит проверку по факту нападения на основании заявления пострадавшей.