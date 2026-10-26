Журавли пролетели над Алтайским краем в направлении теплых стран
Стаю птиц заметили в Чарышском районе
26 октября 2026, 08:00, ИА Амител
С наступлением холодов последние стаи журавлей покидают Алтайский край. Жители Чарышского района сняли на видео пролет десятков птиц, которые отправились на зимовку в более теплые страны, пишет "В курсе 22".
"Красивым моментом поделились жители села Маяк. Смотрите, как красиво летит стая журавлей!" — говорится в публикации.
Ранее в Барнауле жители города начали лепить снеговиков, после того как выпал снег. Многие барнаульцы проявили креативность, создав различных снежных персонажей.
08:47:23 26-10-2026
🤣🤣🤣Ну прям, как наши пенсионеры, им тоже обещали, что они будут зимовать на Мальдивах , а они ПРОЛЕТЕЛИ!!!!! 🤣🤣🤣
09:16:26 26-10-2026
Готов спорить, что на видео гуси.
11:59:28 26-10-2026
Гость (09:16:26 26-10-2026) Готов спорить, что на видео гуси.... Кто спорит тот .... ничего не стоит.
09:16:48 26-10-2026
"Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком, И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком."
12:33:22 26-10-2026
Они и неделю назад над районом Барнаула пролетали, мне и то казалось что слишком поздно. Как они живут на заснеженных озерах и болотах?
13:05:20 26-10-2026
Почему чтобы улететь у теплые края гусям не нужны никакие официальные документы, а чтобы населению улететь надо кучу всего оформить? Человек это низшая форма существ, и даже гуси выше человека?
13:41:43 26-10-2026
Нафига они возвращаются из тёплых краёв? Тратят столько сил.
16:02:27 26-10-2026
У них депутатов нету! Непорядок.
17:32:20 26-10-2026
журавль улетел примерно мес. назад, вы проснулись однако(((( актуальные актуалисты. фу