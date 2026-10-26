Стаю птиц заметили в Чарышском районе

26 октября 2026, 08:00, ИА Амител

С наступлением холодов последние стаи журавлей покидают Алтайский край. Жители Чарышского района сняли на видео пролет десятков птиц, которые отправились на зимовку в более теплые страны, пишет "В курсе 22".

"Красивым моментом поделились жители села Маяк. Смотрите, как красиво летит стая журавлей!" — говорится в публикации.

Ранее в Барнауле жители города начали лепить снеговиков, после того как выпал снег. Многие барнаульцы проявили креативность, создав различных снежных персонажей.