Крупные пробки образовались в Барнауле утром 22 февраля

Движение затруднено в том числе на Ленина и Красноармейском

22 февраля 2024, 08:10, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробки в Барнауле утром 22 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на проспектах Строителей и Красноармейском, а также на улицах Кутузова, Матросова, Юрина, Малахова, Попова и некоторых других.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле будет до -19 градусов, преимущественно без осадков.