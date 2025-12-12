"Дети не хотели отпускать артистов". В театре кукол "Сказка" прошла премьера "Щелкунчика"

Постановка сказки Гофмана – один спектаклей новогодней кампании театра

12 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Спектакль "Щелкунчик" / Фото: amic.ru / Мария Власова

11 декабря в театре кукол "Сказка" состоялся один из премьерных показов спектакля "Щелкунчик". Постановка основана на рождественской сказке-притче Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Для показа в зрительный зал пригласили работников культуры и спорта с детьми и внуками, а также журналистов. А самыми-самыми первыми зрителями стали дети из старшей группы детского сада. Им так понравилась история, что они хлопали стоя и не хотели отпускать артистов, рассказал журналистам главный режиссер театра Дмитрий Ши.

«Я давно не видел, чтобы ребята, совсем дети, стоя хлопали артистам и не хотели их отпускать. Потому что получилась настоящая новогодняя сказка, чудо и это большая радость для нас. История "Щелкунчика" достаточно такая заезженная. Но постановочной команде во главе с Людой Федоровой, это режиссер из Петербурга, и художником Андреем Запорожским, и еще другими чудесными людьми в команде удалось создать потрясающее действие с помощью выразительных средств театра кукол. Это и черный кабинет, и трюки, и фокусы, и вокал, и все на свете, чтобы только порадовать зрителей».

Спектакль "Щелкунчик" театра кукол "Сказка"

Сюжет истории разворачивается вокруг наследника королевской четы, которого прокляла Королева мышей и превратила его в щелкунчика орехов. На Рождество орехокол попадает к девочки Мари, которая хочет разгадать тайну игрушки с грустными глазами (сказка не была бы сказкой, если бы ей это не удалось!).

Спасти Щелкунчика помогает ее крестный и любимые игрушки – клоун, зайка и медведь. Они дают бой Королеве мышей и ее отпрыскам (даже стреляют в них из пушки с громким "бабах" и искрами, чем приводят детей в зале в полный восторг) и прогоняют их. А любовь Мари возвращает Щелкунчику прежний облик.

Спектакль с возрастными ограничениями 6+ открыл новогоднюю кампанию театра. Посмотреть его можно будет 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 30 и 31 декабря. Показы продолжатся и в январе. Еще театр кукол в этот Новый год покажет спектакль для самых маленьких "Умка" в формате театра на подушках. "Морозко", "Умная собачка Соня", и "Приключение "Голубой стрелы" также войдут в репертуар новогодней кампании. Актеры театра кукол "Сказка" за 21 день покажут 156 постановок.

Всего театры Барнаула покажут более 400 спектаклей и концертных программ в период новогодних праздников. Количество спектаклей в некоторых театрах будет настолько большим, что некоторые будут идти по четыре раза в день.

