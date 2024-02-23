Внедорожник столкнулся с маршруткой в центре Барнаула
Пострадавших в ДТП нет
23 февраля 2024, 17:55, ИА Амител
Авария в центре Барнаула / "Инцидент Барнаул"
ДТП с участием маршрутки произошло на проспекте Строителей в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.
Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие маршрутный автобус и внедорожник Land Rover.
Как рассказали в Госавтоинспекции, пострадавших в аварии нет. Обстоятельства устанавливаются.
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