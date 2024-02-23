Внедорожник столкнулся с маршруткой в центре Барнаула

Пострадавших в ДТП нет

23 февраля 2024, 17:55, ИА Амител

Авария в центре Барнаула / "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием маршрутки произошло на проспекте Строителей в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие маршрутный автобус и внедорожник Land Rover.

Как рассказали в Госавтоинспекции, пострадавших в аварии нет. Обстоятельства устанавливаются.