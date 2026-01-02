Республика Алтай лидирует в России по количеству лошадей на душу населения

При этом по абсолютному поголовью лидируют другие регионы

Республика Алтай стала абсолютным лидером в России по относительному количеству лошадей, приходящемуся на жителей региона. Согласно статистическим данным, здесь на 100 человек приходится 50 животных, что является самым высоким показателем в стране, пишет портал НГА.

Эксперты связывают лидерство Алтая с двумя основными факторами: сохранением традиционного хозяйственного уклада, в котором лошадь играет ключевую роль, и относительно небольшой численностью населения. Второе место в этом рейтинге занимает соседняя Республика Тыва (Тува) с показателем 30 лошадей на 100 жителей.

При этом по абсолютному поголовью лидируют другие регионы. Например, в Республике Саха (Якутия) содержится около 170,8 тысячи голов, а в Башкортостане – 126,9 тысячи. Однако из-за значительно большей численности населения соотношение в этих республиках составляет всего три лошади на сто человек.

Общее поголовье лошадей в России оценивается примерно в 1,3 миллиона голов, причем более половины из них (53%) содержится не на крупных сельхозпредприятиях, а в личных подсобных хозяйствах граждан.

