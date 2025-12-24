Республика Алтай возглавила рейтинг самых дорогих для отдыха регионов России

По данным РСТ, средняя стоимость размещения в отелях по России составила в этом году 8936 рублей за ночь

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По итогам 2025 года Российский союз туриндустрии составил рейтинг регионов по стоимости гостиничного размещения. Республика Алтай заняла в нем первое место, став самым дорогим направлением для туризма.

Обнародован и топ‑3 самых дорогих регионов. Первое место досталось Республике Алтай – свыше 21 000 рублей в сутки, а в период новогодних каникул, с 1 по 10 января, цена вырастает до 32 000 рублей в сутки.

На втором месте Ленинградская область – 13 000 рублей в сутки. Третью строчку в рейтинге занимает Московская область.

Самые доступные по стоимости размещения – это Республика Калмыкия, Забайкальский край и Республика Марий Эл. Здесь средняя цена за ночь варьируется от 3 500 до 4 500 руб.

Исследование проведено Российским союзом туриндустрии на основе анализа цен на гостиничное размещение в 2025 году. Данные отражают среднерыночные показатели по регионам и демонстрируют заметную дифференциацию стоимости отдыха в зависимости от туристического направления.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в первую десятку рейтинга, заняв девятое место. Средняя стоимость суточного проживания в регионе составила 10 379 руб. При этом в период новогодних праздников цены также существенно возрастают.

Кроме того, туристический поток в Республику Алтай увеличился за десять лет в четыре раза. Доля туризма в ВВП России в 2024 году составила 2,9%.