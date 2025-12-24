Республика Алтай возглавила рейтинг самых дорогих для отдыха регионов России
По данным РСТ, средняя стоимость размещения в отелях по России составила в этом году 8936 рублей за ночь
24 декабря 2025, 12:40, ИА Амител
По итогам 2025 года Российский союз туриндустрии составил рейтинг регионов по стоимости гостиничного размещения. Республика Алтай заняла в нем первое место, став самым дорогим направлением для туризма.
Обнародован и топ‑3 самых дорогих регионов. Первое место досталось Республике Алтай – свыше 21 000 рублей в сутки, а в период новогодних каникул, с 1 по 10 января, цена вырастает до 32 000 рублей в сутки.
На втором месте Ленинградская область – 13 000 рублей в сутки. Третью строчку в рейтинге занимает Московская область.
Самые доступные по стоимости размещения – это Республика Калмыкия, Забайкальский край и Республика Марий Эл. Здесь средняя цена за ночь варьируется от 3 500 до 4 500 руб.
Исследование проведено Российским союзом туриндустрии на основе анализа цен на гостиничное размещение в 2025 году. Данные отражают среднерыночные показатели по регионам и демонстрируют заметную дифференциацию стоимости отдыха в зависимости от туристического направления.
Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в первую десятку рейтинга, заняв девятое место. Средняя стоимость суточного проживания в регионе составила 10 379 руб. При этом в период новогодних праздников цены также существенно возрастают.
Кроме того, туристический поток в Республику Алтай увеличился за десять лет в четыре раза. Доля туризма в ВВП России в 2024 году составила 2,9%.
12:45:41 24-12-2025
Отдыхайте в Мордовии и на Колыме!
На Сахалин бы на рыбалку.
13:11:10 24-12-2025
Олег (12:45:41 24-12-2025) Отдыхайте в Мордовии и на Колыме!На Сахалин бы на рыбалк... На льдину сесть и рыбку съесть?
13:05:44 24-12-2025
нисколько не удивительно
13:10:25 24-12-2025
В связи с разрешением Верховного суда критиковать деятельность чиновников хочу покритиковать деятельность чиновников за совершенно нереальные цены на отдых в Горном Алтае.
"Будьте вы прокляты!" - это хочу сказать в адрес европейских мартышек и пиндосских соплежуев.
13:45:04 24-12-2025
Гость (13:10:25 24-12-2025) В связи с разрешением Верховного суда критиковать деятельнос... "Будьте вы прокляты!" Насмотрелся четы Скобеевых? Так можно от ярости задохнуться.
13:52:01 24-12-2025
Ну, что ж в Сочи обделались!, спад турпотока на лицо, с учетом того, что в плане досуга на Алтае если ты не экстримал, делать нечего то ждем спада туристов .....
14:25:32 24-12-2025
Обучат алтайцев их местничковому языку (из федерального бюджета выделят более 36 миллионов рублей на поддержку и развитие алтайского языка и культуры) будут экзотично обслуживать россиян - типа: "Миня тибя нипанимать, теньги, еньги давай". Иностранцы попрут, а то они от русского, великого и могучего, "как чёрт от ладана" шарахаются.
14:45:02 24-12-2025
Похоже на рекламу для богатеньких буратин)))
15:56:42 24-12-2025
"Дорогим россиянам" - дорогой отдых! Ибо нечего прохлаждаться, работать надо. Дворцы сами себя не построят и яхты сами себя не купят...
18:31:09 24-12-2025
Гость (15:56:42 24-12-2025) "Дорогим россиянам" - дорогой отдых! Ибо нечего прохлаждатьс... Для этого надо быть президентами
23:20:40 24-12-2025
К этому всё и шло... Но после резких взлетов неминуема резкая посадка...