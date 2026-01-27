"Магнит притяжения". Финансист оценил роль туризма в росте инвестиций в Республике Алтай

ПСБ отмечает активное развитие малого и среднего предпринимательства в регионе и прогнозирует дальнейший рост при смягчении денежно-кредитной политики

27 января 2026, 18:10, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Туризм остается ключевым драйвером роста инвестиционного потенциала Республики Алтай. Эта отрасль подталкивает развитие логистики и строительства. Именно здесь компании малого и среднего бизнеса чаще получают заказы и быстрее находят точки роста. Об этом сообщил старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов, выступая на пленарном заседании "Инвестиционная привлекательность Алтая" в рамках съезда лидеров "Опоры России" в Республике Алтай.

Туризм задает темп

«На фоне растущего спроса россиян на индустрию впечатлений природные объекты Алтая становятся магнитами притяжения для туристов, что дает импульс развитию экономики региона», – отметил Кирилл Тихонов.

И добавил, что, по оценке банка, на горизонте ближайших двух лет регион может активнее запускать инвестпроекты с участием МСП, если денежно-кредитная политика будет постепенно смягчаться. Он также подчеркнул, что для бизнеса важна доступность финансовых ресурсов и инструментов, поэтому банк намерен и дальше расширять возможности заемного финансирования для предпринимателей Алтая.

Растущие показатели

В ПСБ отметили, что доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Республики Алтай достигла 22%. По данным банка, этот вклад увеличивается в среднем на 25% год к году и растет быстрее, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

Также Республика Алтай занимает 16-е место среди регионов России по уровню инвестиций в основной капитал в расчете на единицу рабочей силы.

Как ранее сообщал amic.ru, Республика Алтай возглавила рейтинг регионов по стоимости проживания в гостиницах, который по итогам 2025 года составил Российский союз туриндустрии. Размещение на туробъектах региона стоит более 21 тысячи рублей за сутки, а в новогодние каникулы, с 1 по 10 января, цены поднимаются до 32 тысяч.