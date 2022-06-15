Профосмотр перед детсадом и школой: три полезных совета для родителей

Когда ребёнок готовится пойти в детский сад или школу, одной из первостепенных задач становится пройти профилактический осмотр. Чтобы сделать это без лишних трат времени и денег, при этом с пользой для здоровья ребёнка, врачи-педиатры многопрофильного медицинского центра «Малыш» подготовили для вас полезные советы (а ещё — скидку 15% на все обследования в рамках медосмотра в школу или детский сад).

Уточните список обследований

Важно знать, что результаты некоторых обследований, которые ваш ребёнок проходил планово в возрасте одного и трёх лет, действительны в течение небольшого времени. А это значит, что их можно использовать для профосмотра в детский сад и не проходить повторно. В некоторых случаях ребёнку нужны только анализы крови, мочи и консультация врача-педиатра. Поэтому до прохождения профосмотра проконсультируйтесь с педиатром о том, какие обследования необходимы.

Фото: медицинский центр «Малыш»

Заранее подготовьте документы

При прохождении профосмотра при себе нужно иметь амбулаторную карту из поликлиники по месту жительства, медицинскую карту установленного образца для оформления в детский сад, а также сведения о прививках.

Следите не за скоростью, а за качеством работы

Задача каждого ответственного родителя — не просто получить на медосмотре «пропуск» в детский сад или школу, а оценить реальное состояние здоровья ребёнка. Это очень важно, так как малышу может быть необходимо посещение специализированной группы или класса, или, например, есть ограничения по питанию и физическим нагрузкам, которые должен знать воспитатель или учитель. Поэтому при прохождении медосмотра обращайте внимание не на скорость действий врача, а на его компетентность и полноценность консультаций.

Отличительная особенность медосмотров в медицинском центре «Малыш» — это полноценные консультации врачей. Если на осмотре выявлена патология, то она решается и дообследуется в рамках этого профилактического осмотра — не нужно записываться на дополнительный приём. Такой подход экономит время и средства родителей, а главное — сохраняет здоровье ребёнка.

Многопрофильный медицинский центр «Малыш» работает для детей уже более 20 лет. Здесь ребёнок может пройти все этапы диагностики и лечения, а также профосмотр в детский сад или школу со скидкой 15%. Узнать подробнее можно по телефону: 8 (3852) 720-117.



Фото: медицинский центр «Малыш»

Медицинский центр «Малыш».

Адрес: г. Барнаул, ул. Балтийская, 30

Телефон: (3852) 720-117

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