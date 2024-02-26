Молодой водитель без прав устроил ДТП в Барнауле
Пострадала 19-летняя девушка — ее отвезли в больницу
26 февраля 2024, 20:21, ИА Амител
ДТП на улице Балтийской в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
19-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Балтийской в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По предварительной информации Госавтоинспекции краевой столицы, 19-летний парень без прав за рулем Nissan Stagea не уступил дорогу Nissan Cedric при выезде с прилегающей территории.
В результате аварии пострадала пассажир Stagea – девушка 2005 года рождения. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Подробности выясняются.
20:28:44 26-02-2024
2005 года рождения... 5 из 6 что 18-ти летняя
10:26:04 27-02-2024
Гость (20:28:44 26-02-2024) 2005 года рождения... 5 из 6 что 18-ти летняя... И 1 из 6, что 19-ти летняя, если дата её рождения от 01.01.2024г. до 26.02.2024г.
22:20:39 26-02-2024
Цедрик хорошее авто
07:20:39 27-02-2024
И причем тут руль скакой сторны.если дибилы