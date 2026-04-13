Дуров сказал спасибо пользователям за выбор Telegram для обмена "нюдсами"

13 апреля 2026, 11:38, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Павел Дуров поблагодарил пользователей за то, что те делятся интимными фотографиями в Telegram, а не в WhatsApp*. Об этом основатель мессенджера написал в соцсети X, сообщает ura.ru.

Дискуссия началась в комментариях к публикации Дурова. В ней он критиковал WhatsApp* за недостаточную безопасность. Пользователь X с ником xdrewmiko в ответ отметил, что предпочитает отправлять "нюдсы" через Telegram, а не через WhatsApp*. Дуров оперативно отреагировал на сообщение и написал:

«Спасибо за доверие — ваши интимные фото в безопасности у нас».

В той же публикации основатель Telegram пояснил, почему считает переписку в WhatsApp* небезопасной по умолчанию, несмотря на заявления разработчиков о сквозном шифровании. По его словам, проблема в том, что около 95% сообщений сохраняются в резервной копии на серверах Apple и Google в незашифрованном виде.

«Шифрование резервных копий опционально, и мало кто его включает, не говоря уже об использовании сильных паролей», — подчеркнул глава Telegram.

Пост Дурова привлек значительное внимание. Он набрал более 5 млн просмотров и свыше 6 тыс. лайков в соцсети X.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной