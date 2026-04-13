Дуров сказал спасибо пользователям за выбор Telegram для обмена "нюдсами"
Основатель мессенджера также пояснил, почему считает переписку в WhatsApp* небезопасной по умолчанию
13 апреля 2026, 11:38, ИА Амител
Павел Дуров поблагодарил пользователей за то, что те делятся интимными фотографиями в Telegram, а не в WhatsApp*. Об этом основатель мессенджера написал в соцсети X, сообщает ura.ru.
Дискуссия началась в комментариях к публикации Дурова. В ней он критиковал WhatsApp* за недостаточную безопасность. Пользователь X с ником xdrewmiko в ответ отметил, что предпочитает отправлять "нюдсы" через Telegram, а не через WhatsApp*. Дуров оперативно отреагировал на сообщение и написал:
«Спасибо за доверие — ваши интимные фото в безопасности у нас».
В той же публикации основатель Telegram пояснил, почему считает переписку в WhatsApp* небезопасной по умолчанию, несмотря на заявления разработчиков о сквозном шифровании. По его словам, проблема в том, что около 95% сообщений сохраняются в резервной копии на серверах Apple и Google в незашифрованном виде.
«Шифрование резервных копий опционально, и мало кто его включает, не говоря уже об использовании сильных паролей», — подчеркнул глава Telegram.
Пост Дурова привлек значительное внимание. Он набрал более 5 млн просмотров и свыше 6 тыс. лайков в соцсети X.
*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
11:42:30 13-04-2026
Любой человек делегирующий вопросы безопасности государству или любому мессенджеру - неразумен.
Сети и есть сети.
12:27:56 13-04-2026
Павел Дуров поблагодарил пользователей за то, что те делятся интимными фотографиями в Telegram
вот чего не пойму того не пойму - ЗАЧЕМ ИНТИМ ФОТОГРАФИРОВАТЬ??????
12:43:03 13-04-2026
А зачем нюдсами меняться?
12:51:43 13-04-2026
Гость (12:43:03 13-04-2026) А зачем нюдсами меняться?... Модно)