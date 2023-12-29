МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

Нововведение касается водителей, которые управляют транспортными средствами в личных целях и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности

29 декабря 2023, 22:55, ИА Амител

ГИБДД / Фото: amic.ru

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Инициатором такого решения выступили МВД и Минэкономразвития в целях снижения административной нагрузки для граждан и бизнеса. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Решение будет исполнено в рамках постановления правительства от 23 декабря. Нововведение касается водителей, которые управляют транспортными средствами в личных целях и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Теперь удостоверения не нужно будет заменять в течение трех лет. Они позволят более чем 5 млн водителей продолжать управление автомобилями.