МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Нововведение касается водителей, которые управляют транспортными средствами в личных целях и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности
29 декабря 2023, 22:55, ИА Амител
Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года. Инициатором такого решения выступили МВД и Минэкономразвития в целях снижения административной нагрузки для граждан и бизнеса. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Решение будет исполнено в рамках постановления правительства от 23 декабря. Нововведение касается водителей, которые управляют транспортными средствами в личных целях и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.
Теперь удостоверения не нужно будет заменять в течение трех лет. Они позволят более чем 5 млн водителей продолжать управление автомобилями.
07:18:17 30-12-2023
Это правильно, а то заморачиваться в следующем году не хочется.
11:49:04 30-12-2023
Классно, но как это будет работать? Просто со старыми правами ездить, не надо ничего получать дополнительно? А то вдруг остановят и придерутся