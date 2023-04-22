На главу алтайского района завели дело о превышении полномочий

Чиновник перечислил 818 тысяч рублей фирме за разработку проектно-сметной документации для строительства школы, хотя экспертиза не была проведена

22 апреля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге возбудили в отношении главы Турочакского района Республики Алтай Андрея Прокопьева, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что чиновник перечислил 818 тысяч рублей фирме "Проектная компания "Центр проектирования" за работы по разработке проектно-сметной документации для строительства школы в селе Дмитриевка.

При этом фактически экспертиза проектной документации на строительство школы не была проведена.