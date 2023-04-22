На главу алтайского района завели дело о превышении полномочий
Чиновник перечислил 818 тысяч рублей фирме за разработку проектно-сметной документации для строительства школы, хотя экспертиза не была проведена
22 апреля 2023, 11:20, ИА Амител
Уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге возбудили в отношении главы Турочакского района Республики Алтай Андрея Прокопьева, сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что чиновник перечислил 818 тысяч рублей фирме "Проектная компания "Центр проектирования" за работы по разработке проектно-сметной документации для строительства школы в селе Дмитриевка.
При этом фактически экспертиза проектной документации на строительство школы не была проведена.
"Материалы прокурорской проверки направлены в порядке статьи 37 УПК РФ в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") и по ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса РФ", – рассказали в ведомстве.
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