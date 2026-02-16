В рейтинге чипирования домашних собак Алтайский край вышел в лидеры России

На сегодняшний день обязательная регистрация действует примерно в 30 регионах РФ

16 февраля 2026, 19:02, ИА Амител

Чипирование собаки / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Алтайский край вышел в лидеры среди регионов России по регистрации домашних собак. В федеральной информационной системе Россельхознадзора "Хорриот" на учет поставлены почти 80 тысяч животных, сообщили в пресс-службе Алтайского краевого Законодательного собрания со ссылкой на данные Федерального центра охраны здоровья животных.

Как рассказал начальник отдела технической поддержки центра Равиль Бикбаев, Алтайский край стал абсолютным лидером по числу зарегистрированных собак.

«Лидером в регистрации собак в информационной системе "Хорриот" стал Алтайский край. В регионе поставили на учет уже свыше 79,8 тысячи животных», — отметил он.

Регистрация и чипирование собак в Алтайском крае стали обязательными с 1 января 2025 года. Владельцам, которые не поставили питомцев на учет, грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Контроль за соблюдением требований ведется во время рейдов в парках и местах выгула, а также через ветеринарные клиники.

Федеральная система "Хорриот" предназначена для полного учета домашних животных. Она позволяет отслеживать данные о вакцинации и помогает оперативно находить потерявшихся питомцев. По информации Россельхознадзора, всего по России в системе зарегистрировано более 290 тысяч собак, при этом Алтайский край уверенно занимает первое место с показателем почти 80 тысяч поставленных на учет особей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.