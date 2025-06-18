"Придавлены, но растем". Эксперт оценил идею перехода на новую ступень развития экономики
Доцент ГУУ заявил amic.ru, что переход на новый уровень технологий происходит, но давление мер ЦБ ощущается
18 июня 2025, 12:15, ИА Амител
Российская экономика, несмотря на существующие барьеры, обладает сегодня огромным потенциалом развития, хотя в организационном плане необходимо освободиться от элементов ручного управления, так оценил в беседе с amic.ru экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков заявление замглавы администрации президента Максима Орешкина, что действующая модель роста "исчерпала себя".
Ранее в интервью журналу "Эксперт" Орешкин говорил, что рост российской экономики в последние годы связан с тем, что "был активизирован спящий, незадействованный потенциал". Он подчеркнул, что для дальнейшего развития "экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень".По словам Максима Чиркова, с некоторым скепсисом воспринявшего заявление чиновника, в настоящее время экономика довольно неплохо развивается:
"Это развитие никуда не ушло. Оно немножко, будем так говорить, придавлено сдерживающими мерами Центрального банка, других органов, высокими процентными ставками. Но мы развиваемся даже в этих сложных условиях в разы быстрее европейских стран, даже сейчас, когда темпы роста немного снизились".
В то же время сегодняшний рост имеет технологическую подоплеку, отмечает Чирков:
"Зависимость от сырьевого сектора снижается. Мы наращиваем объемы за счет все более высокотехнологичных отраслей, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, обрабатывающей промышленности, финансовых, IT-технологий".
Поэтому не совсем понятен тезис, что настоящая модель роста себя исчерпала, недоумевает собеседник:
"Мы переходим на совершенно новый технологический уровень. В чем-то догоняем и даже обгоняем государства, еще недавно принадлежавшие к технологическим лидерам, в первую очередь – это западные страны. Мы растем именно за счет перехода на новый технологический уровень".
Впрочем, замечает эксперт, в организационном плане в отечественной экономике есть что менять:
"Конечно, управленческая мысль и управленческая практика у нас находятся на очень высоком уровне, что видно хотя бы по тому, как наша экономика справляется с санкциями, – уверяю вас, ни одна страна в мире не смогла бы так эффективно это делать. В то же время, несмотря на эффективность, управление не должно осуществляться в ручном режиме, подстраиванием под быстро меняющиеся внешние условия".
Максим Чирков считает, что экономические процессы должны быть выверены и отрегулированы.
"Чтобы они происходили вне зависимости от конкретных руководителей министерств. Нужна некоторая автоматизация управленческих процессов, чтобы граждане и бизнес заранее знали, какие меры будут приниматься, и понимали их логику", – заключил экономист.
12:35:47 18-06-2025
Уход от ручного управления предполагает отстранение ручных управленцев, а они этого точно не захотят.
13:15:23 18-06-2025
По факту экономика сырьевая и ещё долго будет такой.
14:32:31 18-06-2025
Рост есть, но отрицательный...:-)...Чтобы вообще говорить об экономике для начала нужна хотя бы своя ВАЛЮТА...Затем нужны люди, заинтересованные в восстановлении, а не в разграблении страны. И развивать РЕАЛЬНЫЙ сектор экономики.
14:41:42 18-06-2025
Растут они, если только отрицательно.
17:29:17 18-06-2025
- "Российская экономика, несмотря на существующие барьеры, обладает сегодня огромным потенциалом развития, хотя в организационном плане необходимо освободиться от элементов ручного управления, так оценил в беседе с amic.ru экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков" ------- Доцент, да еще эксперт, лучше привлечь ИИ, он за несколько секунд перелопатит всю информацию о состояние российской экономики, думаю даст ужасный ответ.
22:22:03 18-06-2025
Раздуваем кредитный ипотечный пузырь, вопреки законам экономики. Теперь имеем результат , что заслужили .
05:57:52 19-06-2025
Макроэкономика,наверно, растет.Но не надо забывать, что большое состоит из миллионов малого -микроэкономик , а это мелкий и средний бизнес, даже семья .Семья - это тоже микроэкономика. А вот в большинстве семей точно отрицательный рост, который со временем может сказаться и на макроэкономике.По-моему, большинство экономистов вообще не пишет о состоянии микроэкономик. А вот миллионы участников микроэкономик очень даже чувствуют её отрицательный рост на своей коже(шкуре).