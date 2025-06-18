"Придавлены, но растем". Эксперт оценил идею перехода на новую ступень развития экономики

Доцент ГУУ заявил amic.ru, что переход на новый уровень технологий происходит, но давление мер ЦБ ощущается

18 июня 2025, 12:15, ИА Амител

Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Российская экономика, несмотря на существующие барьеры, обладает сегодня огромным потенциалом развития, хотя в организационном плане необходимо освободиться от элементов ручного управления, так оценил в беседе с amic.ru экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков заявление замглавы администрации президента Максима Орешкина, что действующая модель роста "исчерпала себя".

Ранее в интервью журналу "Эксперт" Орешкин говорил, что рост российской экономики в последние годы связан с тем, что "был активизирован спящий, незадействованный потенциал". Он подчеркнул, что для дальнейшего развития "экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень".По словам Максима Чиркова, с некоторым скепсисом воспринявшего заявление чиновника, в настоящее время экономика довольно неплохо развивается:

"Это развитие никуда не ушло. Оно немножко, будем так говорить, придавлено сдерживающими мерами Центрального банка, других органов, высокими процентными ставками. Но мы развиваемся даже в этих сложных условиях в разы быстрее европейских стран, даже сейчас, когда темпы роста немного снизились".

В то же время сегодняшний рост имеет технологическую подоплеку, отмечает Чирков:

"Зависимость от сырьевого сектора снижается. Мы наращиваем объемы за счет все более высокотехнологичных отраслей, производства продукции с высокой добавленной стоимостью, обрабатывающей промышленности, финансовых, IT-технологий".

Поэтому не совсем понятен тезис, что настоящая модель роста себя исчерпала, недоумевает собеседник:

"Мы переходим на совершенно новый технологический уровень. В чем-то догоняем и даже обгоняем государства, еще недавно принадлежавшие к технологическим лидерам, в первую очередь – это западные страны. Мы растем именно за счет перехода на новый технологический уровень".

Впрочем, замечает эксперт, в организационном плане в отечественной экономике есть что менять:

"Конечно, управленческая мысль и управленческая практика у нас находятся на очень высоком уровне, что видно хотя бы по тому, как наша экономика справляется с санкциями, – уверяю вас, ни одна страна в мире не смогла бы так эффективно это делать. В то же время, несмотря на эффективность, управление не должно осуществляться в ручном режиме, подстраиванием под быстро меняющиеся внешние условия".

Максим Чирков считает, что экономические процессы должны быть выверены и отрегулированы.