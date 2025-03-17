Новосибирский бизнесмен "помог" десяти интернет-продавцам потерять миллионы рублей

Предприниматель предлагал помощь в продвижении магазинов на маркетплейсах

17 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирского предпринимателя обвинили в мошенничестве. Как сообщает "КП-Новосибирск", он обещал продавцам товаров на маркетплейсах помочь раскрутить их магазины, а в итоге его клиенты оставались без прибыли. От действий "помощника" пострадали десять человек из разных регионов России. Они уже написали заявления в полицию, но расследование приостановили.

Одна из пострадавших, 38-летняя Мария, владелица интернет-магазина одежды, познакомилась с предпринимателем на бизнес-тренинге.

"Оказалось, что у нас было много знакомых, и они уже вкладывали деньги в его проекты. Сначала он занимался биткоином, потом открыл фирму, которая занималась магазинами онлайн. Мы с мужем подумали и решили ему довериться. Доход с нового магазина договорились делить пополам. При личной встрече договорились, что он с командой согласовывает со мной товар, который они заказывают, а потом продают на маркетплейсе", – рассказала она.

Мария вложила в бизнес 1,3 миллиона рублей. 300 тысяч ушло на открытие магазина, еще столько же – на закупку первой партии товара. Но, как говорит предпринимательница, сомнения начали закрадываться уже на этом этапе – "никто не показывал поставщиков", а позже "началась текучка менеджеров".

"Первую партию в итоге продали, но ушли в минус. Потом я увидела в личном кабинете маркетплейса, что они пытались через меня реализовать бракованную бытовую технику. Далее куда-то делись оставшиеся 760 тысяч", – поделилась Мария.

Бизнесмен утверждал, что вложил остаток средств в товар, но заказ с Марией никто не согласовывал. Попытки вернуть деньги и расторгнуть договор ни к чему не привели.

Позже выяснилось, что пострадавших гораздо больше – десять человек из Новосибирска и других регионов тоже написали заявления в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"[Бизнесмена] вызывали на допрос, были очные ставки и там были какие-то невероятные истории: то его сотрудники обокрали, то поставщики кинули с товаром. В общем, одни отмазки", – говорит пострадавшая.

Сейчас дело приостановили "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Обманутые предприниматели переживают, "чтобы дело не замяли". Правоохранители проверяют счета фирмы, чтобы выяснить, куда ушли деньги Марии и других пострадавших.