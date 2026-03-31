Если батареи пышут жаром, а на улице теплая погода, можно пожаловаться на духоту по санитарным нормам

31 марта 2026, 15:15, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Нынешняя весна преподнесла сюрприз: днем воздух прогревается до +10 градусов и выше, а по ночам еще прохладно, и городские службы не могут завершить отопительный сезон. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с aif.ru объяснил, что делать, если в квартире стало невыносимо душно.

Главный сигнал для отключения отопления — стабильная среднесуточная температура. Согласно постановлению правительства РФ № 354, сезон завершают, если среднесуточная температура держится выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.

Решение принимает правительство города, но даже после публикации документа батареи остывают не мгновенно.

Первыми отключают промышленные предприятия, затем — офисы, потом — жилые дома. Школы, детские сады и больницы остаются с теплом дольше всех.

Можно ли отключить отопление в конкретном доме?

Эксперт предостерегает: решить вопрос по щелчку пальцев не выйдет. Коммунальные службы не могут пойти навстречу одной семье или группе соседей, потому что инженерные сети города — единый неразрывный механизм. Кроме того, закон защищает интересы всех собственников: кому-то жарко, а другие в это же время могут мерзнуть.

Что делать, если дома +25 градусов

Помочь может обращение к санитарным нормам. Согласно СанПиН, температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18...+20 градусов, но есть и верхние границы. На духоту можно официально пожаловаться.

Для этого потребуется коллективное обращение собственников в теплоснабжающую организацию. После фиксации заявки специалисты должны приехать и произвести замеры. Если в доме установлен современный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), мастера смогут немного снизить температуру воды в трубах.