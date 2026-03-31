Эксперт рассказал, что делать, если в квартире жарко, а отопление еще не отключили
Если батареи пышут жаром, а на улице теплая погода, можно пожаловаться на духоту по санитарным нормам
31 марта 2026, 15:15, ИА Амител
Нынешняя весна преподнесла сюрприз: днем воздух прогревается до +10 градусов и выше, а по ночам еще прохладно, и городские службы не могут завершить отопительный сезон. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с aif.ru объяснил, что делать, если в квартире стало невыносимо душно.
Главный сигнал для отключения отопления — стабильная среднесуточная температура. Согласно постановлению правительства РФ № 354, сезон завершают, если среднесуточная температура держится выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.
Решение принимает правительство города, но даже после публикации документа батареи остывают не мгновенно.
Первыми отключают промышленные предприятия, затем — офисы, потом — жилые дома. Школы, детские сады и больницы остаются с теплом дольше всех.
Можно ли отключить отопление в конкретном доме?
Эксперт предостерегает: решить вопрос по щелчку пальцев не выйдет. Коммунальные службы не могут пойти навстречу одной семье или группе соседей, потому что инженерные сети города — единый неразрывный механизм. Кроме того, закон защищает интересы всех собственников: кому-то жарко, а другие в это же время могут мерзнуть.
Что делать, если дома +25 градусов
Помочь может обращение к санитарным нормам. Согласно СанПиН, температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18...+20 градусов, но есть и верхние границы. На духоту можно официально пожаловаться.
Для этого потребуется коллективное обращение собственников в теплоснабжающую организацию. После фиксации заявки специалисты должны приехать и произвести замеры. Если в доме установлен современный индивидуальный тепловой пункт (ИТП), мастера смогут немного снизить температуру воды в трубах.
15:45:09 31-03-2026
Одеялом завесить и картоном. А вообще, поставил запорную арматуру и вопрос снялся. Вот только ставь краны, не ставь, а в квитанции всё равно сумма не изменится. Так что кран и счетчик.
16:00:47 31-03-2026
Гость (15:45:09 31-03-2026) Одеялом завесить и картоном. А вообще, поставил запорную арм... Стояки общие в 95% квартир города. Вырубить можно только всех соседей. Счётчик один на весь дом, в каждое жилище не поставишь по техническим причинам.
Так что единственный способ - открывать окна и балконы, проветривать, "топить улицу". И платить, разумеется(((
16:50:12 31-03-2026
Гость (16:00:47 31-03-2026) Стояки общие в 95% квартир города. Вырубить можно только вс... Стояки общие, но байпас-то обязан быть на радиаторе. Свою батарею отключить от стояка никто не запрещает. Если у вас в стояк радиатор врезан - это идиотизм какой-то просто. А если две трубы (подача, обратка) вообще вопросов не должно возникать.
17:42:08 31-03-2026
Гость (16:50:12 31-03-2026) Стояки общие, но байпас-то обязан быть на радиаторе. Свою ба... платить то все равно придется.
17:46:22 31-03-2026
Гость (17:42:08 31-03-2026) платить то все равно придется.... Платить придется, но речь в статье о санитарных нормах.
17:01:08 31-03-2026
Уже централизованно подачу тепла снизили. Завтра вообще-то только 1 апреля, а мы в Сибири живем. Явно рано пост этот появился. Для чего?
17:45:11 31-03-2026
Гость (17:01:08 31-03-2026) Уже централизованно подачу тепла снизили. Завтра вообще-то ... Да жадные не угомонятся. Из - за них ещё мёрзнуть будем в апреле и мае
00:54:24 01-04-2026
Гость (17:01:08 31-03-2026) Уже централизованно подачу тепла снизили. Завтра вообще-то ... У нас не просто снизили- можно сказать отключили! Потому что температура батарей опять как температура человеческогос тела.Обнаглеги БТСК вообще. У них постоянные проблемы. А мы при чем?! Сибирь. Конец марта! Влажность в квартире уже запредельная! А заплатим за это издевательство по полной! Беспредельщики монополисты! Задолбали!
20:26:56 25-04-2026
Гость (17:01:08 31-03-2026) Уже централизованно подачу тепла снизили. Завтра вообще-то ... В Новосибирске днём от +15 до +26, а батареи в квартирах жарят как в лютые морозы. Хорошо, если окна во двор выходят, а у многих на проезжую часть: газы, пыль, шум — всё в квартиры, + жар от батарей.
19:16:30 31-03-2026
21:28:41 31-03-2026
я плачу теплоснабжающей организации за услугу которая мне не нужна, от услуги отказаться невозможно. У меня батарея перекрыта, у соседа открыты окна. Я плачу за то чтобы сосед отапливал улицу. Весь мир нам завидует, мы настолько богаты, что можем заплатить за отопление улицы.
21:49:18 31-03-2026
Часто жару с духотой и путают.
За температуру отвечают батареи, а за качество воздуха в части доли в нем кислорода и других уличных примесей приточная вентиляция.
Часто летом в жару заткнутый полностью приток воздуха пластиковым окном пытаются компенсировать установкой кондиционера.
Духота одинаково не полезна ни в зной, ни в стужу.