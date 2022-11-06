До +5 градусов. О погоде в Алтайском крае 7 ноября

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков, однако местами по северу и востоку пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Возможны гололёдные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.